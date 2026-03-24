¡Adiós al Faraón! Salah saldrá del Liverpool al finalizar la temporada

El conjunto Red y el jugador informaron la decisión de separar sus caminos a través de redes sociales

Salah dirá adiós al Liverpool. | Reuters.

Mohamed Salah y el Liverpool pondrán fin a su relación al término de la presente temporada. El propio futbolista egipcio confirmó su salida a través de un video en redes sociales, donde repasó su trayectoria en el club y se despidió de la afición, cerrando así una etapa que marcó una época en la Premier League.

La decisión llega tras meses de tensión entre el jugador y la directiva. Aunque ambas partes lograron acordar una renovación hasta 2027, el rendimiento de Salah en la actual temporada y las diferencias internas terminaron por inclinar la balanza hacia una salida anticipada, pese a que aún le restaba un año de contrato.

El atacante de 33 años vivió una campaña irregular en cuanto a sensaciones, a pesar de mantener números competitivos con 10 goles y nueve asistencias. Incluso, el técnico Arne Slot optó por dejarlo fuera en algunos encuentros, lo que generó polémica y evidenció el desgaste en la relación.

Salah deja Anfield como uno de los jugadores más importantes en la historia del club. En nueve temporadas, el egipcio marcó 255 goles, convirtiéndose en el tercer máximo goleador histórico del Liverpool, solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt. Estos tantos fueron pieza clave en la conquista de la Premier League en las temporadas 2019-20 y 2024-25, además de levantar la UEFA Champions League en 2019, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. A su vez, Salah formó parte de un tridente ofensivo histórico junto a Sadio Mané y Roberto Firmino, considerado uno de los más efectivos del fútbol moderno. En ese esquema, el egipcio se consolidó como el referente ofensivo y la figura principal del equipo.

El destino del egipcio aún no es oficial, pero desde Inglaterra apuntan a que podría convertirse en uno de los fichajes estelares de la Saudi Pro League, liga que ha reunido a varias figuras del fútbol europeo en los últimos años.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Salah: “Nunca caminaré solo”

En su mensaje, Salah dejó clara la conexión emocional que construyó con el club y la ciudad. “El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, es una historia, es un espíritu; no puedo explicárselo a nadie que no forme parte de este club. Irse nunca es fácil. Me diste el mejor momento de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Nunca caminaré solo”, concluyó.

El final de Salah en Liverpool marca el cierre de una de las etapas más exitosas del club en la era moderna, dejando una huella que difícilmente podrá repetirse.

Te puede interesar