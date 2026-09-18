Amistoso de último momento para Guatemala
La Selección se medirá contra Municipal.
De un día para otro, así como suena, fue que se organizó un amistoso para el seleccionado de Guatemala que servirá como prueba, pensando en el debut de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Los de Tena se enfrentarán con Municipal, el último campeón de la Liga, que aceptó el reto a fines de colaborar con la causa y por ende no verá acción durante este fin de semana por el Apertura 2026.
El plan de Luis Fernando Tena es poner en campo al once titular que saldrá contra los jamaiquinos, en Kingston el próximo viernes 25 de septiembre por la primera jornada de la fase de grupos. Como característica, el duelo se jugará en el Trébol y será a puertas cerradas, con el objetivo de que no trasciendan los planteos tácticos y así guardar la información.
Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.
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La portería pareciera tener ya dueño, Nicholas Hagen. En la defensa, Nicolás Samayoa, Allen Yanez y José Morales parecieran ser fijas. En cuanto al mediocampo, todo indica que Robles, Escobar y Franco, así como Rosales, pelearán un puesto, y en cuanto a la ofensiva no sería raro ver a Ordóñez y a Lom, en caso de que llegue este último en forma.
Calendario de Guatemala en la Nations League 2026
- 25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.
- 28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera
- 2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion
- 5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera
Los 24 de Guatemala
- Luis Morán – Antigua GFC
- José Rosales – Antigua GFC
- Oscar Castellanos – Antigua GFC
- William Fajardo – Antigua GFC
- César Calderón – Municipal
- Carlos Estrada – Municipal
- Jonathan Franco – Municipal
- José Morales – Municipal
- Rudy Muñoz – Municipal
- Kenderson Navarro – Municipal
- Nicolás Samayoa – Municipal
- Kevin Ruiz – Xelajú MC
- Jorge Aparicio – Xelajú MC
- Allen Yanes – Mixco
- Kevin Ramirez – Malacateco
- Stheven Robles – Comunicaciones
- Aarón Herrera
- Nicholas Hagen – Columbus Crew
- Óscar Santis – Brunei FC
- Jefrey Bantes – Municipal
- Matthew Evans – LA FC
- Olger Escobar – CF Montreal
- Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC
- Darwin Lom – Club The Stongest
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