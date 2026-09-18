Amistoso de último momento para Guatemala

La Selección se medirá contra Municipal.

Luis Fernando Tena comenzará su segundo ciclo | @fedefut_oficial

De un día para otro, así como suena, fue que se organizó un amistoso para el seleccionado de Guatemala que servirá como prueba, pensando en el debut de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Los de Tena se enfrentarán con Municipal, el último campeón de la Liga, que aceptó el reto a fines de colaborar con la causa y por ende no verá acción durante este fin de semana por el Apertura 2026.

El plan de Luis Fernando Tena es poner en campo al once titular que saldrá contra los jamaiquinos, en Kingston el próximo viernes 25 de septiembre por la primera jornada de la fase de grupos. Como característica, el duelo se jugará en el Trébol y será a puertas cerradas, con el objetivo de que no trasciendan los planteos tácticos y así guardar la información.

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

Más información: Nations League 2026: Con siete fijos titulares, quiénes serían los otros cuatro para el debut ante Jamaica La portería pareciera tener ya dueño, Nicholas Hagen. En la defensa, Nicolás Samayoa, Allen Yanez y José Morales parecieran ser fijas. En cuanto al mediocampo, todo indica que Robles, Escobar y Franco, así como Rosales, pelearán un puesto, y en cuanto a la ofensiva no sería raro ver a Ordóñez y a Lom, en caso de que llegue este último en forma.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

Los 24 de Guatemala

Luis Morán – Antigua GFC

José Rosales – Antigua GFC

Oscar Castellanos – Antigua GFC

William Fajardo – Antigua GFC

César Calderón – Municipal

Carlos Estrada – Municipal

Jonathan Franco – Municipal

José Morales – Municipal

Rudy Muñoz – Municipal

Kenderson Navarro – Municipal

Nicolás Samayoa – Municipal

Kevin Ruiz – Xelajú MC

Jorge Aparicio – Xelajú MC

Allen Yanes – Mixco

Kevin Ramirez – Malacateco

Stheven Robles – Comunicaciones

Aarón Herrera

Nicholas Hagen – Columbus Crew

Óscar Santis – Brunei FC

Jefrey Bantes – Municipal

Matthew Evans – LA FC

Olger Escobar – CF Montreal

Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC

Darwin Lom – Club The Stongest

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