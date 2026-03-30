David Sánchez Miralles, la joven promesa del Real Madrid con origen hondureño

Se ha ganado un lugar en La Fábrica gracias a su talento y en Honduras ya comienzan a poner los ojos en él.

David sueña con llegar al primer equipo del Real Madrid | Fuente: Real Madrid

En la cantera del Real Madrid, uno de los nombres que comienza a ganar visibilidad es el de David Sánchez Miralles. Con apenas 11 años, el mediapunta forma parte del Alevín A y ha despertado interés por su forma de jugar y su impacto en redes sociales.

Nacido en España, es hijo de padres hondureños, lo que ha generado una conexión especial con el público de Honduras. Su historia ha trascendido lo deportivo y ha captado la atención de seguidores que siguen de cerca su evolución en el fútbol formativo europeo.

Sus primeros pasos los dio en equipos de su entorno antes de pasar por procesos de formación más exigentes. Tras su etapa en clubes de base, fue incorporado a la estructura del Real Madrid en 2023, donde comenzó a competir en una categoría superior a la correspondiente por edad.

Dentro del Alevín A, se desempeña como mediapunta y cumple un rol creativo. Su participación en el juego se centra en la generación de oportunidades y en la conexión entre líneas, aspectos valorados dentro del modelo formativo del club.

En los últimos meses, algunas de sus acciones en partidos han tenido difusión en plataformas digitales. Jugadas individuales, definiciones y decisiones en momentos puntuales han contribuido a ampliar su alcance más allá del entorno habitual de la cantera.

En distintos encuentros recientes, su participación ha sido determinante en acciones ofensivas, interviniendo en la generación de jugadas y en la toma de decisiones en el último tercio del campo. Estas intervenciones han sido registradas y difundidas en redes, aumentando el seguimiento sobre su rendimiento dentro de la cantera.

Desde el club, el seguimiento de su desarrollo se realiza con un enfoque progresivo. El objetivo principal es acompañar su crecimiento deportivo sin alterar los tiempos habituales de formación en estas categorías.

A corto plazo, el foco está en su continuidad dentro del proceso formativo. Su evolución será observada en el contexto de la cantera, donde se prioriza la adaptación, el aprendizaje y la consolidación de fundamentos de juego.

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