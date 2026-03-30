Marc Cucurella le abre la puerta al Barcelona: “Sería difícil de rechazar”

El lateral del Chelsea reconoce que un posible regreso al Barça dependería también de su entorno familiar

Marc Cucurella durante un calentamiento con el Chelsea | Reuters

Marc Cucurella vuelve a colocarse en el centro de la conversación al referirse a un posible regreso al FC Barcelona, club en el que se formó, y dejó claro que una eventual oferta sería complicada de ignorar. El lateral español, actualmente en el Chelsea, habló en rueda de prensa previo al duelo de la selección española ante Egipto y no descartó la opción de volver al fútbol español.

El defensor de 27 años fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta blaugrana, y aunque evitó confirmar algún contacto, sí dejó abierta la puerta a ese escenario en el futuro cercano.

“Si esas situaciones llegan son difíciles de rechazar. Me lo tendría que plantear, no solo soy yo, también tengo que pensar en mi familia. Entre todos decidir lo que es mejor para nosotros”, declaró el elemento español.

El jugador surgido de La Masía también reconoció que España siempre representa una opción atractiva en su carrera, aunque dejó claro que por ahora se encuentra enfocado en su presente en Inglaterra. “Es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver. Estoy muy contento allí y como experiencia de vida es muy buena”, agregó.

Más allá de su futuro a nivel de clubes, Cucurella también habló sobre el momento que vive con la selección española, en una concentración clave de cara a la próxima Copa del Mundo. El lateral destacó la importancia de cada partido en esta etapa final antes de la convocatoria definitiva.

“Es un partido muy importante, posiblemente el último test antes de la lista. Todos vamos a intentar dar nuestra mejor versión y ponerle las cosas complicadas a Luis (de la Fuente)”, señaló en referencia al seleccionador.

Finalmente, Cucurella destacó la ilusión de jugar en casa este martes 31 de marzo, en un entorno familiar que le resulta especial. “Muy contento, es una oportunidad de venir aquí. Mucha familia va a poder venir y el ambiente será muy bonito”, concluyó.

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