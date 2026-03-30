Panamá vs Sudáfrica, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Panamá Sudáfrica, amistoso internacional, en vivo y en directo | Claro Sports

Panamá y Sudáfrica volverán a enfrentarse este martes 31 de marzo en un nuevo partido amistoso internacional como parte de la fecha FIFA. Este duelo llega pocos días después de su último cruce, disputado el martes, que terminó con empate 1-1. Ambos equipos aprovecharán este compromiso para seguir ajustando su funcionamiento de cara a sus próximos objetivos.

Panamá llega con una base consolidada y en plena preparación internacional. El conjunto canalero viene de igualar 1-1 ante Sudáfrica en su presentación más reciente, sumando un nuevo ensayo dentro de su calendario. El cuerpo técnico comandado por Thomas Christiansen continúa evaluando variantes y dando minutos a distintos jugadores, con el objetivo de sostener el rendimiento del equipo y afianzar una estructura competitiva.

Por su parte, Sudáfrica también encara este encuentro como una oportunidad para seguir creciendo. Tras el empate 1-1 del último martes frente a Panamá, el equipo africano buscará mejorar su desempeño y encontrar mayor precisión en ataque. Con una idea de juego basada en el orden y la transición rápida, intentará marcar diferencias y obtener un resultado positivo en este nuevo enfrentamiento.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Panamá vs Sudáfrica

El encuentro entre Panamá y Sudáfrica está programado para el martes 31 de marzo a las 12:30 horas y se disputará en el DHL Stadium, en la ciudad de Durban, Sudáfrica. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de RPC Deportes y TVMAX.

Posibles alineaciones: así jugarían Panamá vs Sudáfrica

Se estima que Thomas Christiansen y Hugo Broos elegirán las siguientes formaciones:

Panamá : Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Andrés Andrade; César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz; y Cecilio Waterman. DT : Thomas Christiansen.

: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Andrés Andrade; César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz; y Cecilio Waterman. : Thomas Christiansen. Sudáfrica: Ronwen Williams; Deano van Rooyen, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi; Khuliso Mudau, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Samukele Kabini; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng; y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Panamá vs Sudáfrica: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según proyecciones basadas en IA, el duelo entre Panamá y Sudáfrica se perfila como equilibrado, aunque con una leve inclinación a favor del conjunto canalero. Panamá presenta mayor estabilidad en su estructura reciente y una base más consolidada, lo que le otorga una ligera ventaja en las probabilidades. Sin embargo, el antecedente inmediato del empate 1-1 y el estilo ordenado de Sudáfrica mantienen el escenario abierto, con opciones reales para ambos equipos y un margen reducido entre las probabilidades de victoria.

Te puede interesar