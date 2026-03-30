Cedric Bakambu llega a México, con referencias de Álvaro Fidalgo; DR Congo se juega el Mundial ante Jamaica

El delantero del Betis pidió referencias sobre México y el Estadio Guadalajara antes del repechaje; Congo busca volver a un Mundial tras 52 años

DR Congo busca el último boleto a la Copa del Mundo | Reuters

El delantero de la selección de República del Congo, Cédric Bakambu, llega a Guadalajara con información de primera mano sobre el entorno que enfrentará en el partido más importante de su ciclo mundialista. En la previa del duelo ante Jamaica por el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026, el atacante del Betis reconoció que recurrió a Álvaro Fidalgo para conocer detalles del fútbol mexicano, del estadio y del ambiente que se vivirá en territorio tapatío.

Congo disputará este martes 31 de marzo uno de los últimos boletos disponibles al Mundial en un escenario neutral, con Guadalajara como sede del enfrentamiento ante Jamaica. El conjunto africano no clasifica a una Copa del Mundo desde hace 52 años, por lo que el partido representa una oportunidad histórica para romper una de las sequías más prolongadas del futbol internacional reciente.

Bakambu comparte vestidor con Fidalgo en el Betis de Sevilla, donde el mediocampista mexicano recién se incorporó en las últimas semanas. Ante la proximidad del viaje a México, el delantero africano buscó referencias directas sobre lo que encontraría, tanto en lo deportivo como en el entorno del estadio que albergará el encuentro.

“Es un jugador que me gusta mucho la verdad para mí es muy fácil jugar con Álvaro porque tiene la calidad de un jugador que busca siempre las asistencias. Yo como delantero, te digo de verdad, es muy fácil (…) me ha dicho que el estadio es espectacular también ya lo vimos otro día contra durante el partido Jamaica contra Nueva Caledonia”, reveló Bakambu.

El atacante llega como una de las principales referencias ofensivas de su selección, en un equipo que ha construido su camino hasta esta instancia con resultados cerrados y una estructura enfocada en el orden defensivo y la transición rápida. En ese contexto, el conocimiento previo del escenario y del ambiente adquiere relevancia en un partido que se definirá en un margen mínimo.

Más allá del peso histórico del encuentro, Bakambu dejó claro que su enfoque está exclusivamente en el partido y no en las consecuencias que implicaría lograr la clasificación. Congo está a un solo resultado de volver a una Copa del Mundo, pero el delantero evitó proyectarse más allá de los 90 minutos.

“Estamos a 90 minutos, después de 52 años, pero nos quedan para todavía el partido de mañana. Estamos a 90 minutos de clasificar al mundial. Vamos a jugar este partido con ganas, y vamos a demostrar que merecemos nuestra plaza para ir al mundial. Significa mucho, pero vamos a ver mañana lo que pasará el partido de mañana, solo estoy enfocado en eso y nada más de momento”, explicó el atacante.

El contexto del rival también añade dimensión al enfrentamiento. Jamaica, por su parte, busca regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, en un proceso que ha apostado por futbolistas con experiencia en Europa y una base consolidada en torneos de Concacaf.

El duelo en Guadalajara definirá a uno de los últimos clasificados al Mundial 2026, con dos selecciones que llegan con antecedentes distintos pero con el mismo objetivo inmediato: ganar el partido y asegurar su presencia en la máxima cita del futbol internacional.

Te puede interesar