México vs Ghana: esto cuestan los boletos para ver al Tri en Puebla, preventa y guía de cómo comprar entradas

La selección mexicana utilizará el partido amistoso ante Ghana como preparación para su partido ante Sudáfrica en la próxima Copa del Mundo 2026

¿Cuánto cuestan los boletos del México vs Ghana? | Reuters

Los boletos para ver a la selección mexicana frente a Ghana, en uno de sus últimos ensayos antes del Mundial 2026, alcanzarán un precio máximo de hasta 3 mil pesos, una cifra más accesible en comparación con lo que costaron en promedio las entradas para la reapertura del Estadio Azteca ante Portugal. Si estás pensando en ir al Estadio Cuauhtémoc este 22 de mayo, en Claro Sports te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte este atractivo compromiso del Tricolor.

Más allá del ambiente en las gradas, el partido también genera expectativa por lo que se verá en la cancha, ya que Javier Aguirre podría apostar por una base muy cercana al once titular que utilizará en la Copa del Mundo. Ghana será un rival ideal para ajustar detalles y terminar de definir al equipo en esta recta final de preparación, pensando en el debut ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, donde comenzará la aventura mundialista del conjunto azteca.

¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Ghana?

El partido que se disputará en Puebla contará con boletos que van desde un precio mínimo de 1183 pesos hasta un máximo de 3189 pesos, sin incluir los posibles cargos por servicio aplicados por la plataforma Boletomóvil, empresa encargada de la venta de entradas para el encuentro México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. Este recinto, aunque no será sede oficial de la Copa del Mundo 2026, tendrá un papel relevante como escenario de diversos partidos amistosos internacionales previos al torneo, como el ya programado España vs Perú.

Rampas sur y norte: 1183 pesos

1183 pesos Rampas oriente y poniente : 1419 pesos

: 1419 pesos Cabecera sur y norte : 2127 pesos

: 2127 pesos Platea plus : 2717 pesos

: 2717 pesos Platea poniente y oriente: 3189 pesos

México vs Ghana: ¿Cuándo es la preventa de los boletos del partido de la selección mexicana en Puebla?

El encuentro de la selección mexicana ante Ghana marcará el regreso del Tricolor al Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a otra selección nacional después de 19 años. Cabe recordar que el equipo dirigido por Javier Aguirre disputó un amistoso ante el Valencia en 2024, aunque ese compromiso no fue frente a un representativo nacional. Bajo este panorama, la afición poblana comenzó a buscar boletos a través de la preventa que inició este lunes 30 de marzo y que se extenderá hasta el 3 de abril, mientras que la venta general al público está programada para el 4 de abril, siempre y cuando aún haya entradas disponibles.

Guía, paso a paso para comprar boletos para el partido amistoso México vs Ghana

Para adquirir tus boletos, primero debes acceder a la plataforma Boletomóvil e iniciar sesión con tu cuenta. Una vez dentro, localiza el evento México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, elige la zona de tu preferencia y selecciona los asientos disponibles directamente desde el mapa interactivo del inmueble.

Después de seleccionar tus lugares, solo tienes que finalizar la compra siguiendo los pasos indicados en la plataforma. Al completar el proceso, podrás descargar tus boletos digitales con código QR, los cuales te permitirán un acceso rápido y sencillo al estadio el día del partido.

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