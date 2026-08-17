De la ilusión a la crisis en cuatro jornadas: primer técnico despedido del Apertura 2026 en Guatemala

La Liga Nacional de Guatemala ya tuvo su primera salida de entrenador.

Suchitepéquez quedó último y sin entrenador | @csdsuchitepequez

Suchitepéquez no esperó demasiado para reaccionar ante su complicado comienzo en el Torneo Apertura 2026. Apenas cuatro jornadas después de regresar a la máxima categoría del fútbol guatemalteco, la directiva decidió terminar el ciclo del mexicano Héctor “Pity” Altamirano, quien se convirtió así en el primer entrenador que deja su cargo durante el campeonato.

La determinación fue anunciada oficialmente por el conjunto de Mazatenango durante la noche del domingo. Junto con Altamirano también dejó la institución Manolo González. En su comunicación, el club agradeció el trabajo realizado por ambos y destacó su profesionalismo y compromiso durante su permanencia en el proyecto.

Más allá de lo prematuro de la decisión, los resultados pusieron rápidamente al cuerpo técnico bajo presión. Los Venados consiguieron apenas uno de los primeros 12 puntos disponibles y se encuentran en el último lugar de la clasificación, con un empate y tres derrotas.

El rendimiento ofensivo profundizó las preocupaciones. Suchitepéquez solamente convirtió un gol durante sus primeros cuatro partidos del Apertura 2026, un registro especialmente delicado para un recién ascendido que necesita sumar desde el comienzo para evitar que la lucha por la permanencia condicione toda su temporada.

La salida de Altamirano también abre nuevamente un interrogante alrededor del proyecto deportivo. El mexicano había llegado después de que la institución se separara de Erick González, el entrenador que consiguió el ascenso, a raíz de diferencias vinculadas con la conformación del plantel y la política de contrataciones.

De esta manera, en pocos meses Suchitepéquez pasó de celebrar su regreso a la Liga Nacional a atravesar dos cambios importantes en la conducción técnica. Altamirano ni siquiera consiguió completar la quinta jornada antes de que la directiva considerara necesario buscar un nuevo rumbo.

Ahora comienza otra carrera contra el tiempo en Mazatenango. La dirigencia informó que trabaja en la elección del próximo entrenador y espera anunciarlo en los próximos días. El elegido recibirá un equipo último, sin victorias y con la necesidad inmediata de encontrar respuestas, en un Apertura 2026 que apenas comienza pero que ya encendió las primeras alarmas para los Venados.

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