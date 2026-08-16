Deportivo San Pedro vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las mejores acciones del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Deportivo San Pedro y Aurora, válido por la jornada 4. San Pedro suma seis puntos y se ubica en el cuarto puesto, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Edwin Vásquez, recién ascendido a la máxima categoría, está protagonizando un muy buen comienzo de temporada,pPor su parte, Aurora tiene tres puntos y ocupa la novena posición, con una victoria y dos derrotas.

San Pedro debutó con una victoria 1-0 como local frente a Xelajú MC, posteriormente cayó por el mismo marcador en su visita a Comunicaciones y reaccionó con un contundente triunfo 3-0 sobre Suchitepéquez en la tercera jornada. Ahora buscará sumar nuevamente de a tres para mantenerse entre los principales protagonistas del Apertura 2026.

El equipo de Saúl Phillip tuvo un comienzo complicado al perder 1-0 como local frente a Guastatoya y caer 3-1 en su visita a Xelajú MC, pero logró cambiar las sensaciones en la última jornada. Los Aurinegros consiguieron su primera victoria con un importante 3-1 sobre Comunicaciones, resultado que les permite llegar con confianza al encuentro ante San Pedro y con la oportunidad de encadenar triunfos para empezar a escalar posiciones.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de Posiciones Apertura 2026 al momento: ¿En qué lugar va tu equipo en la Liga Nacional de Guatemala?

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Deportivo San Pedro vs Aurora hoy 16 de agosto de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Aurora será el domingo 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal Sanpedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Deportivo San Pedro vs Aurora para la jornada 4, al momento

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Aarón Navarro, Steveth Chacón, Romario Gómez; Germán Águila, Edgar Macal, Emerson García; Sebastián Colón, Yasnier Matos y Alexis Barrientos. DT: Edwin Vásquez.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Daniel Baján, Carlos Flores, Klisman García; José Grajeda, Jimmy Álvarez, Alex Díaz; Víctor Urias, Hugo Del Cid y Andrés Echeverría. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del San Pedro vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

San Pedro y Aurora todavía no se han enfrentado en el torneo nacional.

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