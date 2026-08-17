Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘Pijao’ buscará un triunfo en casa que le dé la ventaja para poder afrontar con calma la vuelta en suelo ecuatoriano.

Alineaciones Tolima vs Independiente del Valle por Copa Libertadores

Este martes 18 de agosto el Deportes Tolima recibe a Independiente de Valle por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, partido que será en el Manuel Murillo Toro. El balón empezará a rodar a partir de las 7:30 p.m. y como gesto solidario ante la emergencia que atraviesa el departamento por los incendios y el terremoto, el ‘Pijao’ anunció taquilla solidaria para ese compromiso.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Tolima: Miguel Ortega; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Yordan Osorio, Junior Hernández; Ever Valencia, Sebastián Guzmán, Jorge Cabezas Hurtado, Luis Sánchez, Kelvin Florez y Adrián Parra. D.T.: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Independiente del Valle para el partido de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Andy Velasco, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Juan Angulo, Hugo Quintana, Ronald Briones, Emerson Pata y Carlos González. D.T.: Joaquín Papa.

¿Cómo y dónde ver a Deportes Tolima vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre el equipo colombiano y él ecuatoriano se podrá ver a través de la señal de televisión de ESPN. Recuerde que el juego inicia a las 7:30 p.m. Vía streaming podrás seguir todas las emociones del encuentro por medio de Disney +.

Últimos cinco partidos del Deportes Tolima

08-08-2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá.

04-08-2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

01-08-2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima.

28-07-2026 | Deportes Quindío 2-1 Deportes Tolima.

25-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.

Últimos cinco partidos de Independiente del Valle

14-08-2026 | Independiente del Valle 3-2 Delfín.

07-08-2026 | Liga de Quito 0-2 Independiente del Valle.

02-08-2026 | Independiente del Valle 1-0 Deportivo Cuenca.

29-07-2026 | Independiente del Valle 1-0 Malta.

26-07-2026 | Orense 2-3 Independiente del Valle.

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