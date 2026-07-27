Diriangén vs Plaza Amador en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Diriangén Plaza Amador, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 vivirá un atractivo duelo entre Diriangén FC y Plaza Amador, dos equipos que buscarán comenzar con una victoria su camino en el certamen. El conjunto nicaragüense intentará aprovechar la localía para dar un paso importante hacia la clasificación, mientras que el campeón panameño llega con el antecedente de haber protagonizado una de las mejores campañas de la edición pasada y aspira a volver a ser protagonista en el torneo.

Diriangén disputará su cuarta participación en la Copa Centroamericana y la tercera de manera consecutiva, luego de obtener su clasificación tras conquistar el Torneo Apertura 2025 de Nicaragua. Los Caciques son el segundo club nicaragüense con más encuentros disputados en la historia de la competición, con 12 partidos, en los que registran 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. En esta edición, el principal objetivo del conjunto de Diriamba será superar por primera vez la fase de grupos y meterse entre los mejores equipos del campeonato.

Por su parte, Plaza Amador afrontará su segunda participación consecutiva en la Copa Centroamericana tras clasificarse como campeón del Torneo Apertura 2025 de Panamá. Los Leones dejaron una gran imagen en su debut internacional al finalizar como líderes invictos del Grupo A, con un registro perfecto de cuatro victorias en cuatro partidos. Aunque su camino terminó en los cuartos de final frente a Real España, el conjunto panameño dejó una huella importante al convertirse en el primer equipo que derrotó a Alajuelense en la historia de la Copa Centroamericana, un antecedente que alimenta su ilusión de pelear nuevamente por los primeros lugares.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Diriangén vs Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre Diriangén y Plaza Amador se disputará el martes 28 de julio a las 20:00 horas en el estadio Nacional, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Nicaragua y Panamá.

Posibles alineaciones de Diriangén vs Plaza Amador para el partido de hoy

Ni Diriangén ni Plaza Amador cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Alexander Vargas y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Diriangén: Victor Castro; Erick Telléz, Jeremy Emmons, Melvin Hernández, Anyelo Velásquez; Waldner Pineda, Jason Coronel, Jonathan Zapata; Harry Rojas, Luis Coronel y Matías Galvaliz. DT: Alexander Vargas

Plaza Amador: Samuel Castañeda; Kario Walters, Jimar Sánchez, Jafet Taivez, Julio Rodríguez; Ángel Valencia, Abdul Knight, José Murillo; Ricardo Phillips, Everardo Rose y Jorlian Sánchez. DT: Mario Méndez.

Así está el historial entre Diriangén y Plaza Amador

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Diriangén y Plaza Amador a lo largo de su historia.

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre Diriangén y Plaza Amador?

Según el análisis de la IA, Diriangén parte con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en este encuentro. La proyección toma en cuenta el rendimiento reciente del conjunto nicaragüense, su fortaleza jugando como local y la experiencia acumulada en competiciones internacionales de Concacaf. Además, disputar el estreno de la Copa Centroamericana en Managua puede representar un factor importante a su favor. No obstante, Plaza Amador llega como uno de los clubes más competitivos de Panamá y con argumentos para pelear por los primeros lugares del Grupo A. El equipo canalero ha demostrado regularidad en los últimos torneos locales y buscará comenzar el certamen con un resultado positivo para tomar ventaja en una zona exigente.

La predicción de la IA afirma que la probabilidad de victoria de Diriangén es del 45%, la probabilidad de empate es del 30% y la probabilidad de victoria de Plaza Amador es del 25%. Además, el resultado más probable según la IA es Diriangén 2-1 Plaza Amador.

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