Suchitepéquez vs Comunicaciones en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Suchitepéquez y Comunicaciones por la primera jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Suchitepequez vs Comunicaciones, Liga de Guatemala, minuto a minuto

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Suchitepéquez y Comunicaciones! La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala llega a su cierre con un duelo que enfrentará a un equipo recién ascendido y a uno de los principales candidatos al título. El estadio Carlos Salazar Hijo será el escenario de este compromiso en Mazatenango.

Suchitepéquez inicia una nueva etapa en la máxima categoría con el objetivo de mantenerse y competir desde el comienzo del campeonato. Los Venados regresan a la Liga Nacional tras conseguir el ascenso y buscarán hacerse fuertes como locales para sumar sus primeros puntos. La directiva mantuvo buena parte del plantel que logró el objetivo e incorporó nuevos jugadores para afrontar el reto del Apertura 2026.

Comunicaciones, afronta el estreno del torneo con la meta de comenzar con una victoria y confirmar sus aspiraciones de pelear por el campeonato. El equipo dirigido por Fantasma Figueroa cuenta con una plantilla de experiencia y buscará imponer condiciones fuera de casa para iniciar el semestre con un resultado positivo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Comunicaciones hoy domingo 26 de julio de 2026?

El encuentro entre Suchitepequez y Comunicaciones será el domingo 26 de julio a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes del Suchitepéquez vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos son los últimos cinco encuentros entre Suchitepequez y Comunicaciones:

25 de marzo de 2018 | Suchitepequez 3-2 Comunicaciones

27 de enero de 2018 | Comunicaciones 1-0 Suchitepequez

29 de octubre de 2017 | Suchitepequez 2-2 Comunicaciones

26 de agosto de 2017 | Comunicaciones 2-0 Suchitepequez

14 de mayo de 2017 | Comunicaciones 0-0 Suchitepequez

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