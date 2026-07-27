Verdes vs Motagua en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Verdes Motagua, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 pone primera para Verdes FC y Motagua, que se enfrentarán en la jornada inaugural del torneo con la ilusión de comenzar con una victoria. El conjunto beliceño buscará hacerse fuerte como local y dar el primer paso hacia una clasificación histórica, mientras que el Ciclón Azul intentará confirmar su condición de candidato y mejorar las actuaciones que tuvo en las ediciones anteriores del certamen.

Verdes FC disputará su tercera participación en la Copa Centroamericana y la segunda de manera consecutiva, luego de conseguir su clasificación como campeón del Opening Season 2025-26 de la Premier League de Belice. El equipo afronta esta edición con un objetivo claro: superar por primera vez la fase de grupos y sumar sus primeros puntos en la historia de la competencia, un desafío que comenzará con un exigente estreno frente a uno de los clubes más tradicionales de Honduras.

Por su parte, Motagua jugará la Copa Centroamericana por cuarta edición consecutiva tras clasificarse como el equipo con más puntos de la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de Honduras. El conjunto azul buscará romper la barrera de los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado en sus tres participaciones anteriores. Además, llega como el club hondureño con mejores números en la historia del torneo, con 24 partidos disputados, 36 goles convertidos y un balance de 9 victorias, 8 empates y 7 derrotas, cifras que respaldan su intención de pelear por el título en esta edición.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Verdes vs Motagua por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre Verdes y Motagua se disputará el martes 28 de julio a las 18:00 horas en el FFB Stadium, en la ciudad de Belmopán, Belice. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium y ESPN para el territorio hondureño.

¿Cómo llegan Verdes y Motagua al partido de la Copa Centroamericana?

Verdes afronta este compromiso con el entusiasmo del inicio de una nueva temporada y con una importante novedad en el banquillo. El conjunto beliceño tendrá el estreno oficial del entrenador español Rafa Bergés, quien asumió el reto de liderar al equipo en la Copa Centroamericana con el objetivo de competir por un lugar en la siguiente fase. Después de la pretemporada, el duelo ante Motagua marcará el comienzo del semestre para un Verdes que intentará hacerse fuerte como local en su debut internacional.

Por su parte, Motagua llega con mayor ritmo de competencia, aunque también con una derrota reciente. El equipo dirigido por Javier López todavía no ha iniciado su participación en la Liga Nacional de Honduras, pero hace apenas cuatro días disputó la Supercopa de Honduras, donde cayó 1-0 frente a Olimpia. Ahora, el Ciclón Azul buscará dejar atrás ese tropiezo y comenzar con una victoria su camino en la Copa Centroamericana, torneo en el que aspira a ser uno de los protagonistas del Grupo D.

Posibles alineaciones de Verdes vs Motagua para el partido de hoy

Ni Verdes ni Motagua cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Rafa Berges y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los partidos de pretemporada.

Verdes: Woodrow West; Alence Ayala, Jaylen Lennan, Jahryl Smith, Christian Ramirez; Nahjib Guerra, Jordy Polanco, Darrel Myvett, Krisean López; Maximiliano Cruz y Desmond Wade. DT: Rafa Berges.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Oscar Padilla; Denis Meléndez, Jose Reyes; Jorge Serrano, Jonathan Moya y Rodrigo Gómez. DT: Javier López.

Así está el historial entre Verdes y Motagua

Será la tercera ocasión en la que se enfrenten a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados de los últimos dos encuentros que disputaron Verdes y Motagua:

29 de julio de 2025 | Verdes 1-5 Motagua | Copa Centroamericana 2025

| Copa Centroamericana 2025 2 de agosto de 2023 | Verdes 0-5 Motagua | Copa Centroamericana 2023

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre Verdes y Motagua?

De acuerdo con el análisis de la IA, Motagua es el favorito para ganar este partido. La probabilidad de victoria de Motagua es de 70%, la probabilidad de empate es del 20% y la probabilidad de victoria de Verdes es del 10%. El resultado más probable según la IA es: Verdes 0-2 Motagua. La proyección se basa en factores como la diferencia de nivel entre ambas ligas, la experiencia internacional del club hondureño y su historial reciente en competiciones de Concacaf, donde ha enfrentado con frecuencia a rivales de mayor exigencia. Verdes, por su parte, intentará aprovechar la localía para equilibrar el encuentro y buscar una de las sorpresas de la primera jornada.

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