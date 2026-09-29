Aplausos y reconocimiento a Tena: ¿Por qué fue decisivo su aporte en la goleada de Guatemala contra El Salvador?

Gran aporte del entrenador mexicano.

Luis Fernando Tena, DT de Guatemala. | Imago7

Por la segunda jornada del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026, el seleccionado de Guatemala goleó 6 a 0 a El Salvador en un resultado para la historia teniendo en cuenta la magnitud del resultado. La victoria fue muy importante ya que los chapínes venían de caer injustamente en su estreno contra Jamaica y les urgía ganar para posicionarse de cara al objetivo.

El caso fue que Luis Fernando Tena tuvo una injerencia absoluta en la goleada de su equipo, por dos razones fundamentales. En primer lugar, logró evitar que anímicamente el equipo se cayera por la la derrota injusta en Kingston frente a Jamaica, algo no menor tomando en cuenta que su selección venía hasta ayer, de un año muy difícil en el que no había podido siquiera ganar un solo amistoso.

Guatemala impone condiciones y se lleva los tres puntos 🇬🇹 pic.twitter.com/AHD8QQckut — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 29, 2026

En segundo lugar, porque se la jugó con su esquema táctico. Si revisamos el modelo de juego que el entrenador venía sosteniendo, nunca jugaba con dos delanteros definidos. O jugaba Darwin Lom como centro atacante o Rubio Rubín, al menos de arranque. Y, en este caso, dejó de lado su idea y resolvió poner a los dos de arranque habida cuenta de que ambos llegaban en medio de una actualidad soberbia en sus clubes respectivos.

“Darwin Lom y Rubio Rubín andan muy bien en sus equipos, entonces buscamos que ambos estén dentro del campo y eso se refleja muy bien, uno tiene que adaptarse a los jugadores que tienen y en su momento, nos ha funcionado el 4-4-2″, señaló en conferencia de prensa el técnico, que habitualmente buscaba jugar 4-3-3 con extremos y un solo atacante definido.

Es normal que los técnicoS sostengan su plan inicial, rara vez lo modifican por actualidad de un jugador pero esta vez, Tena dejó su ego de lado y entendió que debía modificar su propuesta, que tuvo un éxito total. Lom, a los 7 minutos y Rubín, a los 18′, anotaron los dos primeros goles de la victoria de Guatemala, que luego tuvo en Fajardo a la gran estrella haciéndose otros tres tantos, dejando el restante para Jorge Aparicio.

Por otro lado, Lom había sido también importante en el primer partido contra los jamaiquinos, asistiendo a Santis en uno de sus goles. Motivo por el cual los dos ya han demostrado que pueden jugar juntos, ayudarse y convertir. La parte gris de esta linda actualidad es que pensando en el próximo juego, Lom no será opción por acumulación de amarillas, y Santis tampoco, por una molestia.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre: Jamaica 3-2 Guatemala, Kingston.

28 de septiembre: Guatemala 6-0 El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

Lo que sigue para el equipo es Surinam, uno de los rivales más duros de la actualidad, que llega al cotejo luego de haber superado a Honduras y a Martinica y por ende en calidad de líder e invicto. El partido será en calidad de visitante el próximo 2 de octubre, y supondrá una prueba perfecta para ver en qué está el seleccionado, si logra sostener.

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