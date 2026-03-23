Antigua GFC vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua GFC vs Marquense, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC recibirá a Marquense este lunes 23 de marzo en el estadio Pensativo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido promete ser disputado, ya que ambos equipos necesitan puntos para mejorar su posición en la tabla. En el último enfrentamiento de este torneo, los conjuntos empataron 1-1, por lo que este nuevo choque representa una oportunidad para sumar de a tres y acercarse a la zona alta del campeonato.

Antigua GFC llega con confianza tras vencer 1-0 a Comunicaciones en la jornada anterior. El equipo local acumula 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y cuatro derrotas, con un balance de siete goles a favor y cinco en contra. En casa, el conjunto busca aprovechar su terreno y consolidar un rendimiento más constante, mejorando su efectividad ofensiva y defensiva para mantener su posición en la mitad superior de la tabla.

Por su parte, Marquense llega motivado después de imponerse 3-1 a Cobán Imperial. Con 18 puntos, el equipo visitante se ubica en la novena posición del torneo, con cinco victorias, tres empates y seis derrotas. Su rendimiento reciente muestra solidez ofensiva, con ocho goles anotados en los últimos encuentros, y ahora buscará mantener ese ritmo fuera de casa para sumar unidades y escalar posiciones en el Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua GFC vs Marquense de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Marquense está programado para el lunes 23 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el Estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Marquense hoy

Ni Antigua GFC ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos. Se estima que Mauricio Tapia y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC : Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Héctor Prillwitz, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Diego Fernández, Agustín Maziero DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Héctor Prillwitz, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Diego Fernández, Agustín Maziero : Mauricio Tapia. Marquense: Javier Colli, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Elías Vásquez, Marco Rodas, Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar, David Chuc, Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Marquense:

1 de febrero de 2026 | Marquense 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

15 de octubre de 2025 | Marquense 3-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

19 de julio de 2025 | Antigua GFC 3-0 Marquense | Torneo Apertura

5 de abril de 2025 | Antigua GFC 1-3 Marquense | Torneo Clausura

1 de febrero de 2025 | Marquense 0-0 Antigua GFC | Torneo Clausura

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