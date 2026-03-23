Guastatoya iguala sobre la hora ante Municipal y saca un punto importante

Los Rojos que buscaban acercarse a los primeros puestos y los Pecho Amarillo estaban enfocados en sumar para alejarse de la zona baja.

Guastatoya se quedó con un empate importante | Facebook: Guastatoya

Guastatoya y Municipal empataron 1-1 en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido disputado en el estadio David Cordón Hichos. El encuentro tuvo incidencia en la tabla, especialmente porque los Rojos que buscaban acercarse a los primeros puestos y los Pecho Amarillo estaban enfocados en sumar para alejarse de la zona baja.

El inicio mostró a Municipal con mayor presencia en campo rival. El equipo generó llegadas en los primeros minutos, pero se encontró con un rival ordenado en defensa. Con el paso del tiempo, Guastatoya logró equilibrar el juego y también comenzó a acercarse al arco contrario.

El segundo tiempo presentó un punto de quiebre al minuto 58, cuando Nicolás Samayoa fue expulsado y dejó a Municipal con diez jugadores. A partir de ese momento, el equipo visitante ajustó su planteamiento para sostener el resultado.

A pesar de la inferioridad numérica, Municipal encontró el gol al minuto 85. Yorman Baltazar aprovechó un espacio en ataque, superó al portero y definió para el 0-1, en una acción que parecía encaminar el triunfo visitante.

Guastatoya no dejó de insistir en los minutos finales. El equipo local adelantó líneas y buscó el empate por diferentes vías, aprovechando la ventaja numérica en el campo.

La igualdad llegó en el tiempo agregado, al minuto 96, cuando Emanuel Yori conectó de cabeza dentro del área para marcar el 1-1. El gol se produjo tras una jugada aérea que encontró desajustada a la defensa rival.

El empate deja a Municipal con 22 puntos, sin lograr acercarse a los primeros lugares de la tabla. El equipo suma, pero pierde terreno en la pelea por el liderato del torneo.

Guastatoya, por su parte, alcanza las 20 unidades y suma un punto importante en su objetivo de mantenerse fuera de la zona de riesgo en la tabla acumulada.

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