Cartaginés vs Herediano, en vivo Liga de Costa Rica 2026: partido de ida de las semifinales

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cartaginés y Herediano por la semifinal de ida del Torneo Clausura de Costa Rica.

Cartaginés Herediano, Liga Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cartaginés y Herediano, válido por la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica! El estadio Fello Meza abre las semifinales con un duelo donde los brumosos intentarán sacar ventaja en casa, mientras que Herediano llega como el equipo más regular del torneo y con el objetivo de llevarse un resultado que complique la serie desde el inicio.

Cartaginés cerró la fase regular en el cuarto lugar con 32 puntos y llega en un buen momento tras golear 5-0 a Guadalupe en la última jornada. El equipo de Amarini Villatoro se sostuvo en zona de clasificación durante todo el torneo y ahora tiene la oportunidad de dar la sorpresa ante el líder. Jugar en el Fello Meza es su mayor argumento para buscar una ventaja que le dé vida en la vuelta.

Herediano terminó líder con 38 puntos, producto de doce victorias, dos empates y cuatro derrotas. El conjunto de José Giacone llega con seis partidos sin perder y con una ventaja adicional: ganó los dos enfrentamientos directos ante Cartaginés durante la fase regular. El Team rotó jugadores en la última jornada al empatar 0-0 ante Sporting FC con el primer lugar ya asegurado, por lo que llega descansado y con el plantel completo para esta semifinal.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Herediano hoy sábado 2 de mayo de 2026?

El encuentro entre Cartaginés y Herediano está programado para el sábado 2 de mayo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Cartaginés vs Herediano para la ida de las semifinales, al momento

Ni Cartaginés ni Herediano cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de ida de las semifinales de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y José Giacone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cartaginés : Kevin Briceño; Carlos Barahona, Fernán Faerrón, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga; Douglas López, Luis Flores, Claudio Montero, Cristopher Núñez, Juan Carlos Gaete; y Elian Lanfranchi. DT : Amarini Villatoro.

: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Fernán Faerrón, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga; Douglas López, Luis Flores, Claudio Montero, Cristopher Núñez, Juan Carlos Gaete; y Elian Lanfranchi. : Amarini Villatoro. Herediano: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya; Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Antecedentes del Cartaginés vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cartaginés y Herediano:

10 de abril de 2026 | Cartaginés 1-2 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Herediano 2-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de septiembre de 2025 | Cartaginés 2-0 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Herediano 1-1 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

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