Mundial 2026: ¿Cómo quedó el Grupo L, de Panamá en la Copa del Mundo?

El seleccionado panameño jugará su segundo Mundial.

Panamá integra el Grupo L MARTIN BERNETTI / AFP)

El pasado viernes 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, torneo que por primera vez en la historia será organizado de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El evento definió el camino inicial de las 48 selecciones participantes y dejó conformados los grupos de la primera fase del campeonato que se disputará en territorio norteamericano.

En ese contexto, la selección de Panamá ya conoce a sus rivales para la etapa inicial del certamen. El conjunto canalero, que disputará apenas su segunda Copa del Mundo de la historia tras su participación en Rusia 2018, quedó ubicado en el Grupo L, un grupo que promete ser altamente competitivo. Allí se enfrentará a Inglaterra, cabeza de serie y una de las selecciones más poderosas del fútbol europeo, además de la siempre exigente Croacia, finalista en el Mundial de 2018 y habitual protagonista en los torneos internacionales.

El grupo lo completa Ghana, uno de los equipos africanos con mayor tradición en Copas del Mundo y que suele presentarse como un rival incómodo por su intensidad física y velocidad. De esta manera, Panamá afrontará un desafío de gran magnitud en su intento por avanzar a la siguiente fase del torneo, midiendo fuerzas ante selecciones con experiencia y peso histórico en la escena mundial.

Panamá en el Mundial 2026: así quedó el Grupo L para la Copa del Mundo

Miércoles, 17 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

19:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium

Martes, 23 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium

19:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium

17:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium

Mundial 2026: ¿Cómo quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo?



Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca Chequia

Grupo B

Canadá

Italia Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haiti

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía | Kosovo |

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania | Suecia | Polonia | Albania

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Bélgica

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak | Bolivia | Surinam

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

DR Congo | Nueva Caledonia | Jamaica

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Panamá

Inglaterra

Croacia

Ghana

Mundial 2026: ¿Cuál es el Grupo de la Muerte?

El Grupo de la Muerte del Mundial 2026 es el que integran Panameños junto a Inglaterra, candidata al título, Croacia, finalista del Mundial 2018 y semifinalista de Qatar 2022, y Ghana, la siempre sorprendente selección africana.

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