Mundial 2026: ¿Cómo quedó el Grupo L, de Panamá en la Copa del Mundo?
El seleccionado panameño jugará su segundo Mundial.
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El pasado viernes 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, torneo que por primera vez en la historia será organizado de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El evento definió el camino inicial de las 48 selecciones participantes y dejó conformados los grupos de la primera fase del campeonato que se disputará en territorio norteamericano.
En ese contexto, la selección de Panamá ya conoce a sus rivales para la etapa inicial del certamen. El conjunto canalero, que disputará apenas su segunda Copa del Mundo de la historia tras su participación en Rusia 2018, quedó ubicado en el Grupo L, un grupo que promete ser altamente competitivo. Allí se enfrentará a Inglaterra, cabeza de serie y una de las selecciones más poderosas del fútbol europeo, además de la siempre exigente Croacia, finalista en el Mundial de 2018 y habitual protagonista en los torneos internacionales.
El grupo lo completa Ghana, uno de los equipos africanos con mayor tradición en Copas del Mundo y que suele presentarse como un rival incómodo por su intensidad física y velocidad. De esta manera, Panamá afrontará un desafío de gran magnitud en su intento por avanzar a la siguiente fase del torneo, midiendo fuerzas ante selecciones con experiencia y peso histórico en la escena mundial.
Panamá en el Mundial 2026: así quedó el Grupo L para la Copa del Mundo
Miércoles, 17 de junio 2026
- 16:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
- 19:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- 16:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium
- 19:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
Sábado, 27 de junio 2026
- 17:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium
- 17:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium
Mundial 2026: ¿Cómo quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo?
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Dinamarca Chequia
Grupo B
- Canadá
- Italia Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haiti
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía | Kosovo |
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Ucrania | Suecia | Polonia | Albania
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Bélgica
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak | Bolivia | Surinam
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- DR Congo | Nueva Caledonia | Jamaica
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Panamá
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
Mundial 2026: ¿Cuál es el Grupo de la Muerte?
El Grupo de la Muerte del Mundial 2026 es el que integran Panameños junto a Inglaterra, candidata al título, Croacia, finalista del Mundial 2018 y semifinalista de Qatar 2022, y Ghana, la siempre sorprendente selección africana.