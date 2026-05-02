Comunicaciones vs Antigua GFC, en vivo Liga de Guatemala 2026: partido de vuelta de los cuartos de final

Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Antigua GFC por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Comunicaciones Antigua, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Antigua GFC, válido por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El Estadio Cementos Progreso recibe este duelo con la serie abierta tras el 3-2 de la ida, donde Antigua dominó durante la mayor parte del partido pero Comunicaciones reaccionó en el tramo final para meterse de nuevo en la eliminatoria.

Antigua GFC llega con ventaja en el marcador global tras ganar 3-2 en el estadio Pensativo. El equipo de Mauricio Tapia puede clasificar ganando o empatando la vuelta, ya que en ambos casos el global le favorece. La única forma en que Antigua queda eliminada es perdiendo el partido, por lo que llega con margen para administrar la serie desde una posición cómoda.

Comunicaciones juega en casa y necesita ganar para avanzar. Un empate en la vuelta deja el global 3-2 a favor de Antigua, lo que significa que los cremas no tienen otra opción que buscar los tres puntos desde el pitazo inicial. El Cementos Progreso y su afición serán el factor extra que los albos necesitan para revertir una serie que perdieron en la ida y que solo se resuelve con una victoria esta noche.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Antigua GFC hoy sábado 2 de mayo de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Antigua GFC está programado para el sábado 2 de mayo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Antigua GFC para la vuelta de los cuartos de final, al momento

Ni Comunicaciones ni Antigua GFC cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez; Elsar Martín, José Pinto, Erick González, Ernesto Monreal; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes, Lynner García; Omar Duarte y Janpol Morales. DT : Fantasma Figueroa.

: Fredy Pérez; Elsar Martín, José Pinto, Erick González, Ernesto Monreal; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes, Lynner García; Omar Duarte y Janpol Morales. : Fantasma Figueroa. Antigua GFC: Luis Morán; Alexander Robinson, Enzo Fernández, Juan Carbonell, José Ardón; Oscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo; Agustín Maziero y Andris Herrera. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Comunicaciones vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Antigua GFC:

29 de abril de 2026 | Antigua GFC 3-2 Comunicaciones | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 19 de marzo de 2026 | Comunicaciones 0-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Antigua GFC 0-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 0-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

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