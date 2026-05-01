El adiós al último ídolo de Comunicaciones: ‘Moyo’ Contreras se retira del fútbol

Contreras decidió dejar el fútbol a los 40 años

Comunicaciones le regaló esta imagen a Contreras (Comunicaciones X)

Sabía que llegaría, estaba al caer, y finalmente lo afrontó con la altura y grandeza que lo caracterizó siempre. Este viernes 1de mayo, José Manuel Contreras, más conocido como ‘Moyo’, tomó la decisión más dura de su carrera al confirmar su retiro: Así lo informó Comunicaciones por medio de un breve comunicado, dando cálido adiós a quien es el último gran ídolo de la institución.

“Comunicaciones FC informa que nuestro jugador José Manuel Contreras ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador profesional al finalizar la presente temporada“, escribió la cuenta oficial de X del club, acompañado por una bonita imagen en donde aparecen varias versiones de Contreras a lo largo de su extensa y exitosa carrera.

La decisión se veía venir puesto que en los últimos dos años, el jugador había perdido terreno. Jugó muy poco con Ronald González durante 2025, mismo con Roberto Hernández, Iván Sopegno y ahora con Marco Antonio Figueroa. Si bien su magia estaba intacta cuando tocaba el balón, sufría físicamente ya que por obvias razones no podía dar el máximo.

El ex talentoso mediocampistas conquistó múltiples títulos de Liga Nacional, formando parte del histórico hexacampeonato del club entre 2010 y 2015. Entre sus campeonatos locales destacan los torneos Clausura 2011, Apertura 2011, Clausura 2013, Apertura 2013, Clausura 2014, Apertura 2014 y Clausura 2015. A ellos se sumaron posteriormente el Clausura 2022 y el Apertura 2023.

Además de sus conquistas nacionales, Contreras fue pieza clave en uno de los mayores logros internacionales del club: la obtención de la CONCACAF League en 2021, torneo en el que Comunicaciones venció a Motagua en la final para coronarse campeón centroamericano.

A nivel individual, “El Moyo” también ha quedado marcado como uno de los jugadores con más partidos disputados y títulos obtenidos en la historia reciente del club. Diversos medios guatemaltecos lo consideran un símbolo de liderazgo, regularidad y pertenencia institucional.

En total, José Manuel Contreras suma más de diez títulos oficiales con Comunicaciones, consolidándose como uno de los grandes emblemas de la institución y del fútbol chapín en las últimas dos décadas.

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