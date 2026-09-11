Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Nashville SC

El conjunto de Florida recibe a Nashville SC en una nueva jornada de la temporada regular de Major League Soccer

Inter Miami vs Nashville, horario y dónde ver el partido de la MLS | Claro Sports

La MLS 2026 continúa con actividad y uno de los partidos que concentra la atención internacional será el enfrentamiento entre Inter Miami y Nashville SC. Lionel Messi volverá a aparecer como uno de los principales protagonistas cuando el equipo de Florida reciba a su rival en el NU Stadium.

El duelo corresponde a la temporada regular de Major League Soccer y pondrá frente a frente a dos equipos que han protagonizado enfrentamientos importantes en los últimos años. La presencia de Messi vuelve a colocar los reflectores sobre el conjunto de Miami, que buscará sumar tres puntos como local.

Inter Miami vs Nashville SC: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre Inter Miami y Nashville SC se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 en el NU Stadium de Miami, Florida. El encuentro está programado para comenzar a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del compromiso estará disponible a través de las plataformas oficiales de la MLS; es decir, Apple TV. Los aficionados podrán seguir en vivo una nueva aparición de Lionel Messi dentro de la temporada 2026, en un duelo que enfrenta a dos clubes de la Conferencia Este.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Nashville SC?

Inter Miami llega al encuentro después de una temporada en la que busca mantenerse entre los equipos protagonistas de la liga. El conjunto dirigido por Christian ‘Kily’ González tendrá enfrente a un Nashville SC que se ha convertido en uno de los rivales más exigentes para el cuadro de Florida.

Lo que más llama la atención de este encuentro es que son los dos mejores equipos en la clasificación de la Conferencia Este. Los de negro y amarillo suman 53 puntos mientras que Las Garzas registran 44 unidades, es decir solo nueve puntos los separan de la cima.

Ambos equipos ya han protagonizado partidos de alta intensidad durante 2026. En la Concachampions, Nashville eliminó al Inter Miami después de una serie que terminó con empate 1-1 en el segundo partido, con Lionel Messi marcando para el equipo de Florida, pero por la regla de gol de visitante los de Tennessee se quedaron con el boleto a la semifinal.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con los momios de Caliente.mx, Inter Miami aparece como favorito para quedarse con la victoria ante Nashville SC con una cuota de -109, mientras que el empate paga +320 y el triunfo del conjunto visitante tiene un momio de +235.

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Las apuestas reflejan una ligera ventaja para el equipo de Lionel Messi por su condición de local, aunque Nashville SC llega como un rival capaz de competir en escenarios importantes dentro de la MLS. El encuentro en el NU Stadium promete ser una nueva prueba para ambos clubes en la recta final de la temporada regular.

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