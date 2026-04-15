Municipal vs Comunicaciones en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Comunicaciones por la jornada 20 del Torneo Clausura de Guatemala.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones! El duelo se disputa en el marco de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido con fuerte impacto tanto en la pelea por el liderato como en la tabla acumulada.

Municipal llega a este compromiso con 29 puntos y ubicado en la sexta posición. El equipo dirigido por Mario Acevedo atraviesa un tramo irregular y viene de caer ante Antigua GFC como visitante. En las últimas semanas ha perdido terreno en la tabla, por lo que este clásico representa una oportunidad importante para reacomodarse en la lucha por los primeros puestos.

Comunicaciones, en cambio, se presenta como líder con 32 unidades, igualado en puntos con Mixco pero con mejor diferencia de gol. El equipo dirigido por el “Fantasma” Figueroa viene de ganar en su última presentación y ha logrado estabilizar su rendimiento tras una serie de resultados adversos. Más allá de la pelea por el título, también necesita sumar para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Comunicaciones hoy miércoles 15 de abril de 2026?

El encuentro entre Municipal y Comunicaciones está programado para el miércoles 15 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Municipal vs Comunicaciones para la jornada 20, al momento

Ni Municipal ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Marco Antonio Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal : Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Erik López. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Erik López. : Mario Acevedo. Comunicaciones: Fredy Pérez; Ernesto Monreal, José Pinto, Andy Contreras, Emerson Raymundo; Stheven Robles, Karel Espino, Andersson Ortíz, Dairon Reyes; Janpol Morales y Agustín Vuletich. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes del Municipal vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Comunicaciones:

25 de febrero de 2026 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 15 de febrero de 2025 | Municipal 2-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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