Pescadito Ruiz revela el excéntrico pedido que David Beckham le hizo en L.A Galaxy

El ex delantero compartió una divertida anécdota.

Ruiz y Beckham compartieron club en la MLS. (AFP|Reuters)

Carlos ‘pescadito’ Ruiz, gloria del fútbol de Guatemala, brindó una entrevista exclusiva con Olé USA en la que tocó varios temas relacionados a su época como futbolista. Uno de las tantas temáticas constó en recordar aquella etapa en la que compartió club con David Beckham, cuando el inglés llegó allá por 2002 a L.A Galaxy provocando una absoluta revolución que mantiene hasta la actualidad.

Ruiz tuvo en dicha temporada una de las mejores de su exitosa carrera, coronándose como campeón de la MLS Cup y además siendo el MVP del torneo. Fue la gran figura del equipo de Beckham, con quien de acuerdo a lo que contó, mantenía una muy buena relación y hasta llegó a hablar en español con él durante el período, más allá de que no era su especialidad.

El caso fue que Ruiz reveló un pedido especial del inglés a su llegada, que tenía que ver con la vestimenta del plantel previo a los partidos. Los jugadores solían ir vestidos en forma casual a los partidos, directamente desde sus respectivos domicilios, pero Beckham, acostumbrado al ritual que vivía en Inglaterra con el Manchester United, solicitó de buena fe que todos fuera vestidos elegantes/formal.

David Beckham. | Reuters

“Nos pidió que llegáramos vestidos diferente, él legaba siempre de traje, y la verdad es que muchos de los jugadores que estábamos ahí no teníamos la experiencia de llegar como él a los partido. Un día él trajo a gente de esa marca que lo patrocinaba y nos tomaron las medidas a cada uno del plantel, para hacernos los trajes”, recordó el delantero.

Respecto de si sigue en contacto con Beckham, compartió: “No sigo en contacto con él, era muy mediático, había mucha prensa alrededor del Galaxy, viajar con él era una telenovela, se entraba por otras puertas, con su equipo de seguridad que se vestía como si fueran jugadores. Yo hablaba con el en español, era el único. Lo recuerdo como un muy buen compañero de equipo”.

Por otro lado, el ex jugador reveló que le generó mucha emoción el día que Cristiano Ronaldo superó el récord de mayor cantidad de goles anotados en un seleccionado por eliminatorias. Ruiz, era con 77, el dueño de la marca que lo acompañó durante 16 años, y que logró a lo largo de los cinco períodos de eliminatorias que jugó defendiendo la camiseta de Guatemala.

Entre otras consultas relevantes, se animó a decir que según su punto de vista, el seleccionado de Panamá es el equipo centroamericano que disputará la Copa del Mundo 2026 con más posibilidades de alcanzar los octavos de final del certamen. No dudó a la hora de la consulta, poniendo por encima a los panameños de Haití y Curazao, grandes sorpresas de la última eliminatoria.

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