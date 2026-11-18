Molina explicó qué cambió en la H y contó un detalle de la preparación del partido.

Honduras venció a Kuwait en un amistoso | FFH

Honduras ganó 2-0 en Kuwait y cerró su gira por Medio Oriente con una mejor imagen, aunque el nivel del rival abrió el debate sobre cuánto dice el resultado de la Bicolor. Los goles de Joseph Rosales y Dereck Moncada, ambos en el primer tiempo, le dieron a la H la victoria que buscaba después del 3-1 sufrido ante Emiratos Árabes Unidos. Para José Francisco Molina, el avance estuvo en la forma de ganar: su equipo manejó la pelota, generó ocasiones y terminó con el arco en cero.

El amistoso permite sacar una conclusión concreta: Honduras fue capaz de tomar la iniciativa ante un equipo que, según Molina, defendía con las líneas juntas. Eso no alcanza para saber si podrá sostener ese funcionamiento ante un rival que le quite la pelota o lo presione con mayor intensidad. Sí muestra cómo respondió la selección a una tarea que en ocasiones se complica: abrir el marcador frente a un bloque compacto y aprovechar la ventaja para seguir atacando.

Qué cambió en Honduras ante Kuwait, según José Francisco Molina

Molina evitó presentar el triunfo como un vuelco total respecto del primer amistoso de la gira. “No estuvimos mal antes, pero nos faltó un poco de fuerza; y hoy, en mi opinión, jugamos muy bien“, explicó. El español destacó la circulación, la posesión y la capacidad de crear oportunidades, tres aspectos que ayudaron a construir el 2-0 antes del descanso.

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El técnico también señaló algo que quiere mejorar: Honduras pudo ampliar la diferencia y le faltó agresividad para hacerlo. “En mi opinión pudimos marcar más goles, teníamos que haber sido más agresivos para convertir aún más”, afirmó. Esa observación pone el foco en un aspecto que seguirá siendo relevante en partidos más cerrados: cuánto aprovecha la H los pasajes en los que controla el juego.

La charla con el técnico de Siria que ayudó a preparar el amistoso

Molina contó que su cuerpo técnico revisó los últimos encuentros de Kuwait, incluido el duelo ante Siria. También conversó con José Lana, seleccionador sirio y antiguo compañero suyo en la federación española. La anécdota provocó una broma en la conferencia acerca de si había recurrido a un espía. “No, no, no es un espía. Porque hoy en día en el fútbol pones la laptop y puedes ver todo si tienes las herramientas adecuadas“, respondió.

Más allá de la broma, Molina explicó qué le interesaba del rival: Kuwait buscaba progresar con combinaciones y se agrupaba bien al defender. Honduras encontró espacios para marcar dos veces y evitó que el conjunto local descontara. “Pudimos marcar dos goles, no sufrir atrás y eso nos permitió ganar. Fuimos el mejor equipo en la cancha”, resumió.

El triunfo que Honduras quería antes de volver a competir en marzo

La gira terminó con una derrota y una victoria, dos actuaciones distintas que le dejan referencias al cuerpo técnico. Molina valoró que la última haya sido la mejor: “Estoy contento con el rendimiento de mi equipo y es muy bueno irnos ahora mismo hasta marzo con esta sensación”.

El 2-0 deja una base para trabajar de cara a las preliminares de la Copa Oro 2027. En marzo, la medida será si Honduras puede repetir lo que hizo bien en Kuwait —crear ocasiones, convertir y proteger su ventaja— en una eliminatoria en la que cada gol contará en el marcador global. Su rival será Guayana Francesa, por lo que es el gran candidato a quedarse con la llave.

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