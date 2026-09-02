Guatemala jugará ante El Salvador y Surinam: ¿cuándo comprar los boletos?

Los dos compromisos forman parte de la fase de grupos del torneo y serán importantes para las aspiraciones del combinado chapín.

Guatemala buscara hacerse fuerte como local | KIRK IRWIN / GETTY IMAGES VIA AFP

La Selección de Guatemala ya tiene en el horizonte sus próximos partidos como local en la Liga de Naciones de Concacaf y la afición comienza a prepararse para acompañar al equipo. La Fedefut informó cuándo comenzará la venta de entradas para los encuentros que la Bicolor disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Guatemala recibirá a El Salvador el lunes 28 de septiembre y posteriormente enfrentará a Surinam el lunes 5 de octubre. Los dos compromisos forman parte de la fase de grupos del torneo y serán importantes para las aspiraciones del combinado dirigido por Luis Fernando Tena.

¿Cuándo salen a la venta las entradas de Guatemala?

Los aficionados podrán comenzar a comprar sus boletos a partir del 12 de septiembre. La comercialización será realizada de manera virtual, una modalidad que permitirá adquirir las localidades antes de los partidos que Guatemala tendrá como anfitrión.

Cada persona tendrá permitido comprar un máximo de tres entradas para cada partido. De esta manera, quienes quieran asistir a ambos encuentros deberán realizar la compra correspondiente para cada uno de los compromisos que se jugarán en El Trébol.

La disponibilidad será de poco más de 7000 boletos por encuentro. La distribución contempla 490 localidades para Tribuna, 2850 para Platea Sur, 1412 para Preferencia y 2500 para General Norte.

Por el momento, la Fedefut todavía no ha comunicado los precios correspondientes a cada sector del estadio. Por ello, los aficionados deberán esperar la información oficial antes de conocer cuánto tendrán que pagar según la localidad que elijan.

El estadio Manuel Felipe Carrera será nuevamente el escenario de los partidos de Guatemala como local. La Bicolor afrontará allí una etapa que marcará su regreso a la competencia oficial después de un período sin actividad, dentro de un grupo en el que buscará avanzar a la siguiente ronda.

La Selección de Guatemala tendrá cuatro encuentros en esta fase de la Liga de Naciones, con dos de ellos en condición de local. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a la siguiente instancia, mientras Guatemala también buscará mantener sus posibilidades de clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Con la fecha de inicio de la venta ya establecida, la afición guatemalteca deberá estar pendiente de los canales oficiales para adquirir sus entradas. El 12 de septiembre comenzará el proceso y habrá un límite de tres boletos por persona para cada uno de los partidos ante El Salvador y Surinam.

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