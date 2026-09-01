Concacaf Nations League 2026: Guatemala pierde a una estrella por lesión

El delantero del The Strongest no sería opción

Guatemala no contaría con Lom | KIRK IRWIN / GETTY IMAGES VIA AFP

Al minuto 58 del clásico de Bolivia entre Bolívar y The Strongest, llegó una noticia que encendió las alarmas tanto en el conjunto aurinegro como en la Selección de Guatemala. El delantero Darwin Lom debió abandonar el terreno de juego debido a una molestia muscular que le impidió continuar disputando uno de los partidos más importantes del fútbol boliviano. Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que el atacante sufrió una distensión que lo mantendrá alejado de las canchas durante al menos tres semanas.

La lesión representa un duro golpe para The Strongest, pero también genera preocupación en Guatemala. Lom atraviesa, hasta el momento, uno de los mejores períodos de su carrera y se había transformado en una de las principales referencias ofensivas del seleccionado dirigido por Luis Fernando Tena. El delantero venía respondiendo con goles y buenas actuaciones en Bolivia, por lo que su presencia era considerada prácticamente una fija para los próximos compromisos internacionales.

Darwin Lom | RONALD MARTINEZ / AFP

El problema aparece justamente por el calendario. La CONCACAF Nations League comenzará el próximo 21 de septiembre y, de acuerdo con los plazos iniciales de recuperación, Lom recién estaría en condiciones de volver a los entrenamientos prácticamente cuando la competencia ya haya comenzado. Si bien una distensión muscular puede evolucionar favorablemente y permitir una recuperación más rápida, también es una lesión que obliga a manejar los tiempos con mucha cautela para evitar una recaída que pueda terminar agravando el panorama.

Ante este escenario, Tena queda frente a una decisión compleja: convocar o no a un jugador que podría llegar con lo justo a la competencia. Citarlo significaría mantener abierta la posibilidad de que se recupere antes de lo previsto y pueda incorporarse al equipo durante la Nations League, aunque difícilmente llegue en las mejores condiciones futbolísticas. Por el contrario, dejarlo fuera permitiría que cumpla su recuperación sin ningún tipo de presión y que regrese cuando esté completamente recuperado.

La situación genera opiniones encontradas dentro del entorno de la Selección de Guatemala. Algunos consideran que vale la pena incluirlo en la convocatoria porque se trata del delantero que mejor rendimiento ha mostrado durante el año y porque, aun llegando sobre la fecha, podría convertirse en una alternativa importante para Tena. Otros entienden que no tiene sentido arriesgar a un futbolista que viene atravesando un proceso de recuperación y que podría no estar en condiciones de aportar durante los primeros compromisos.

Por ahora, la decisión final todavía no está tomada. Tena cuenta con algunos días para evaluar todas las variables y, según la información disponible, ya tomó contacto con el cuerpo médico de The Strongest para conocer con mayor precisión el alcance de la lesión, los plazos estimados de recuperación y las posibilidades reales de que Lom pueda estar disponible. La evolución de los próximos días será determinante para definir si el delantero mantiene sus chances de ser convocado.

Mientras tanto, Guatemala deberá esperar. La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para un jugador que se había ganado un lugar importante dentro del proyecto de Tena y que aparecía como una de las grandes cartas ofensivas para la Nations League. Lom deberá concentrarse ahora en recuperarse, mientras el cuerpo técnico chapín tendrá que decidir si espera por su goleador o comienza a preparar el torneo sin él, una elección que podría tener un peso importante en los próximos partidos de la Selección.

¿En qué grupo de la Concacaf Nations League está Guatemala?

Grupo B

Honduras

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Surinam

Martinica

El Salvador

Guatemala

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