Cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026: cruces, fechas, horarios y dónde ver

Concacaf confirmó el calendario de todos los partidos de la Copa Centroamericana 2026.

Los partidos de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 | Concacaf.com

La Copa Centroamericana 2026 entra en su etapa decisiva. Después de cinco semanas de fase de grupos, quedaron definidos los ocho equipos que continúan en carrera por el título y Concacaf confirmó oficialmente los cruces, fechas y horarios de los cuartos de final, que se disputarán durante septiembre.

Olimpia, Alajuelense, Alianza FC y Cartaginés avanzaron como ganadores de sus respectivos grupos, mientras que Saprissa, Motagua, Marathón y Firpo consiguieron la clasificación como segundos. La ronda se jugará en series de ida y vuelta: los primeros partidos serán el 9 y 10 de septiembre, mientras que las revanchas se disputarán el 16 y 17 de septiembre.

Además del boleto a semifinales y la posibilidad de seguir peleando por el campeonato centroamericano, esta instancia tendrá otro premio fundamental. Los cuatro equipos que superen los cuartos de final clasificarán directamente a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que los cuatro eliminados todavía tendrán una segunda oportunidad mediante el Play-In.

¿Cómo quedaron los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

El cuadro fue determinado a partir del rendimiento de los equipos durante la fase de grupos. Concacaf ordenó primero a los cuatro ganadores de zona y posteriormente a los cuatro segundos, estableciendo los enfrentamientos bajo el sistema 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

Olimpia obtuvo la mejor clasificación de todos después de completar una campaña perfecta con 12 puntos y una diferencia de gol de +6. Alajuelense quedó segundo con nueve unidades y +4, Alianza FC tercero con nueve y +1, mientras Cartaginés ocupó el cuarto lugar con ocho puntos y +6. Entre los segundos, Saprissa fue el mejor con nueve puntos y +4, seguido por Motagua con ocho y +6, Marathón con siete y +5 y Firpo con siete y +4. Los cuatro equipos mejor clasificados tendrán además una ventaja establecida por el formato: disputarán como locales los partidos de vuelta.

Así quedaron conformadas las cuatro series:

Serie Enfrentamiento CF1 Olimpia (HON) vs. Firpo (SLV) CF2 Cartaginés (CRC) vs. Saprissa (CRC) CF3 Alajuelense (CRC) vs. Marathón (HON) CF4 Alianza FC (SLV) vs. Motagua (HON)

Calendario de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

La actividad comenzará el miércoles 9 de septiembre con dos encuentros. Saprissa recibirá a Cartaginés en un duelo completamente costarricense, mientras que Motagua enfrentará a Alianza FC en Honduras. Las otras dos series comenzarán el jueves 10. Marathón recibirá a Alajuelense en el Estadio Francisco Morazán y Firpo será local frente a Olimpia en el Estadio Cuscatlán.

Partidos de ida

Miércoles 9 de septiembre

Saprissa vs. Cartaginés — 19:06 hora de Costa Rica

Motagua vs. Alianza FC — 21:06 hora de Honduras

Jueves 10 de septiembre

Marathón vs. Alajuelense — 19:06 hora de Honduras

Firpo vs. Olimpia — 21:06 hora de El Salvador

Partidos de vuelta

Las series se resolverán una semana más tarde. Cartaginés, Alianza FC, Alajuelense y Olimpia, por haber obtenido una mejor clasificación general, tendrán la posibilidad de definir sus respectivos cruces en casa.

Miércoles 16 de septiembre

Cartaginés vs. Saprissa — 18:30 hora de Costa Rica

Alianza FC vs. Motagua — 21:15 hora de El Salvador

Jueves 17 de septiembre

Alajuelense vs. Marathón — 18:30 hora de Costa Rica

Olimpia vs. Firpo — 21:15 hora de Honduras

¿Qué equipos clasificaron a los cuartos de final?

La fase de grupos se desarrolló entre el 28 de julio y el 27 de agosto, con cuatro zonas integradas por cinco clubes. Cada participante disputó cuatro encuentros, dos como local y dos como visitante, y solamente los dos primeros de cada grupo consiguieron avanzar. Los clasificados fueron Alajuelense y Firpo por el Grupo A; Alianza FC y Marathón por el Grupo B; Olimpia y Saprissa por el Grupo C; y Cartaginés y Motagua por el Grupo D.

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Entre todos ellos, Olimpia presentó los mejores números. El conjunto hondureño fue el único que consiguió puntaje perfecto, con cuatro victorias en cuatro presentaciones, y por eso terminó como el sembrado número uno para la fase eliminatoria.

¿Cómo se juegan las semifinales y el Play-In?

Los cuatro ganadores de los cuartos avanzarán a las semifinales, mientras que los cuatro perdedores todavía conservarán una posibilidad de acceder a la Copa de Campeones Concacaf mediante el Play-In. El cuadro ya determina el camino posterior: el ganador de Olimpia-Firpo se enfrentará al vencedor de Cartaginés-Saprissa, mientras que quien avance de Alajuelense-Marathón irá contra el ganador de Alianza FC-Motagua.

La misma lógica se utilizará para el Play-In entre los eliminados de los cuartos. De esta manera, seis clubes de la Copa Centroamericana 2026 obtendrán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027: los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del repechaje. El campeón centroamericano tendrá un beneficio adicional. Además de levantar el título, conseguirá el pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027, evitando disputar la primera ronda.

¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

Según la información oficial de Concacaf, los encuentros podrán verse a través de ESPN y Disney+ en Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe. En Estados Unidos, la transmisión en inglés estará disponible mediante CBS/Paramount+; Fox tendrá los derechos en México y OneSoccer en Canadá.

Con los ocho sobrevivientes definidos, la Copa Centroamericana entra así en su etapa de eliminación directa. Honduras y Costa Rica tendrán tres representantes cada uno, mientras El Salvador contará con dos, en una ronda que no solamente determinará a los cuatro aspirantes que seguirán camino al título, sino también a los primeros clasificados del torneo para la máxima competencia de clubes de Concacaf en 2027.

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