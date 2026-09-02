Amarini Villatoro toma una decisión ante la oferta de Comunicaciones para sacarlo de Cartaginés

Los Cremas habrían realizado un fuerte intento para contratarlo y el técnico ya definió su postura.

Comunicaciones quiere a Amarini Villatoro | @CartaginesCR

Comunicaciones encontró una respuesta en su búsqueda de entrenador. Amarini Villatoro, quien había aparecido como la principal opción de los Cremas después de la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, decidió descartar la posibilidad de abandonar Cartaginés y continuará al frente del conjunto costarricense.

El interés del club guatemalteco había tomado fuerza durante las últimas horas. Según informó el periodista Kevin Jiménez, Comunicaciones identificó a Villatoro como su candidato prioritario para asumir el banquillo y le presentó una importante oferta con la intención de convencerlo de regresar al fútbol de Guatemala.

La intención habría llegado incluso más lejos. De acuerdo con esa información, Comunicaciones estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión existente en el contrato del entrenador con Cartaginés, una muestra de la importancia que tenía su nombre dentro de la búsqueda del sustituto del Fantasma Figueroa.

Amarini Villatoro decide continuar en Cartaginés

Sin embargo, la posibilidad no avanzará. Según informaron Al Pie del Deporte y everardoherrera.com, Villatoro descartó por completo abandonar el proyecto de Cartaginés pese al interés y la propuesta que habría recibido desde Guatemala.

La decisión del entrenador está vinculada con su compromiso con el proyecto que actualmente encabeza en Costa Rica. Villatoro se encuentra identificado con la familia Vargas y con el plantel brumoso, por lo que su intención es respetar el proceso y continuar buscando los objetivos trazados con Cartaginés.

Declaraciones de Amarini Villatoro la semana pasada, sobre los rumores de su salida.

Está comprometido con el proyecto de #Cartagines



Cortesía de RM Deportes pic.twitter.com/vzswax65pr — Somos Cartaginés (@SomosCartagines) September 1, 2026

La postura adquiere todavía más relevancia por el buen momento que atraviesa su equipo. Villatoro había manifestado recientemente su ambición de competir por los títulos que tiene por delante y dejó claro que considera que cuenta con un plantel capaz de pelear ante los principales equipos de la región.

Para Comunicaciones, en cambio, la decisión obliga a continuar con la búsqueda. Después de terminar el segundo ciclo del Fantasma Figueroa tras la derrota frente a Municipal en el Clásico, la dirigencia comenzó a analizar diferentes perfiles para intentar cambiar el rumbo de un equipo que tuvo un comienzo irregular en el Apertura 2026. Villatoro aparecía como una alternativa especialmente atractiva por su conocimiento del fútbol guatemalteco y su experiencia, pero su determinación de permanecer en Costa Rica obliga a los Cremas a mirar hacia otras opciones para ocupar el banquillo.

Mientras Comunicaciones deberá continuar evaluando candidatos, Amarini ya tiene su atención puesta nuevamente en Cartaginés. Su próximo desafío será la visita frente a Puntarenas FC y, por ahora, cualquier posibilidad de regresar a Guatemala queda descartada.

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