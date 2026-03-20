Jafet Soto no se esconde: ¿Joel Campbell puede ser futbolista de Herediano?

El delantero termina contrato en Alajuelense y su futuro es incierto.

Joel Campbell está cerca de terminar su contrato en Alajuelense | @ldacr

El futuro de Joel Campbell vuelve a sacudir el fútbol de Costa Rica en un momento crítico para Alajuelense. En medio de la eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026, el escándalo extradeportivo que involucra a Alejandro Bran y un presente futbolístico irregular, el nombre del delantero empieza a generar dudas dentro del club rojinegro… y oportunidades en otros equipos.

En ese contexto, Jafet Soto rompió el silencio y fue consultado directamente sobre la posibilidad de ver a Campbell con la camiseta de Herediano. Fiel a su estilo, el presidente del Team no esquivó la pregunta y dejó declaraciones que rápidamente encendieron el debate en el país.

“Joel no solo es importante para la Liga, es un jugador muy importante para esta etapa de Selección Nacional, del país. Es un jugador que jugó en Europa muchos años, jugó en México, tiene un currículum impresionante… Joel es Joel“, expresó Soto. El jerarca fue más allá y dejó un mensaje contundente sobre el futuro del atacante: “Yo creo que poner en duda si Joel va a tener equipo o no para la otra temporada es imposible. Joel va a tener equipo, sea aquí o sea en otro lado, pero Joel Campbell va a tener equipo, se los garantizo”.

El difícil momento de Campbell en Alajuelense

Más allá de su jerarquía, el presente del delantero está lejos de ser el ideal. En lo que va del año, Campbell ha disputado apenas 12 partidos, con solo cinco como titular y siete ingresando desde el banquillo, acumulando 432 minutos en cancha. Su producción ofensiva también refleja esa falta de protagonismo: apenas suma un gol y una asistencia en todas las competiciones, números que están muy por debajo de las expectativas generadas en su llegada a Alajuelense.

El contrato de Campbell finaliza en junio, lo que lo habilita desde ya a negociar con cualquier club. Este escenario obliga a la dirigencia rojinegra a tomar una decisión clave: renovar su vínculo o dar por terminado un ciclo que, hasta ahora, no ha sido el esperado. Con el contexto actual del equipo, marcado por la eliminación internacional y los problemas internos, su continuidad empieza a estar más en duda que nunca.

¿Herediano puede meterse en la pelea?

Aunque Jafet Soto evitó confirmar un interés directo, sus declaraciones dejan abierta la puerta a un posible movimiento en el mercado. Herediano podría convertirse en un destino atractivo para un jugador de su experiencia y jerarquía. Por ahora no hay negociaciones oficiales, pero el escenario está planteado: Campbell quedará libre, su presente genera dudas en Alajuelense y los grandes del país ya comienzan a moverse. El próximo mercado en Costa Rica promete ser uno de los más calientes de los últimos años.

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