Panamá vs Nueva Zelanda en vivo: dónde mirar el amistoso internacional de octubre 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Panamá Nueva Zelanda, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Panamá y Nueva Zelanda se enfrentarán en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón, por las semifinales de la Copa Kirin 2026. El encuentro forma parte de la gira asiática de la Sele y pondrá en juego un lugar en la final frente al ganador de Japón vs Ecuador. Desde territorio panameño, podrá seguirse en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá, el equipo de Thomas Christiansen llega después de empatar 1-1 frente a India, en un amistoso que abrió esta serie de compromisos internacionales. Omar Valencia anotó el tanto que permitió rescatar la igualdad durante el segundo tiempo. Ahora, Panamá buscará su primera victoria de la gira, mientras el entrenador continúa evaluando alternativas y dando oportunidades a los jóvenes que buscan consolidarse en la selección mayor.

Por su parte, Nueva Zelanda viene de vencer 3-0 a China, con goles de Tyler Bindon, Ben Waine y Owen Parker-Price, después de igualar 2-2 con Palestina. El conjunto dirigido por Darren Bazeley permanece invicto en su recorrido por Asia y también ha aprovechado estos encuentros para repartir minutos entre sus futbolistas. Con cinco goles en sus últimas dos presentaciones, los oceánicos pondrán a prueba a la defensa panameña.

MÁS INFORMACIÓN: Christiansen dispara contra la Federación y se hace cargo del pobre empate contra India

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Panamá vs Nueva Zelanda en amistoso FIFA?

Panamá y Nueva Zelanda se enfrentarán este jueves 1 de octubre en el estadio Nacional de Yokohama, en un amistoso correspondiente a la ventana internacional de FIFA. El encuentro comenzará a las 1:00 a.m. de Panamá (6:00 p.m. de Nueva Zelanda). Para el público panameño, el partido podrá verse en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Panamá vs Nueva Zelanda hoy

Estas serían las alineaciones titulares para el encuentro entre Panamá y Nueva Zelanda:

Panamá: Orlando Mosquera; Joseph Jones, Jiovany Ramos, César Blackman, Michael Amir Murillo; Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Azarías Londoño, José Luis Rodríguez; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Callan Elliot, Finn Surman, Tyler Bindon, Ben Old; Alex Rufer, Marko Stamenic; Callum McCowatt, Eli Just, Jesse Randall; y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Antecedentes y últimos resultados del Panamá vs Nueva Zelanda

Panamá y Nueva Zelanda nunca se enfrentaron anteriormente a nivel de selecciones mayores, por lo que el amistoso de Yokohama será el primer antecedente oficial entre ambos países.

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