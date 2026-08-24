Marquense resiste ante Cobán Imperial y consigue su segundo triunfo seguido

Todo lo que dejó el partido entre Marquense y Cobán Imperial por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga de Guatemala.

Marquense se hizo fuerte en casa | Facebook: Marquense

Marquense consiguió una nueva victoria en el Torneo Apertura 2026 al superar 2-1 a Cobán Imperial en el estadio Marquesa de La Ensenada. El resultado permitió a los Leones sumar tres puntos y extender su buen momento en el campeonato, luego de haber ganado también en su anterior presentación. El equipo local mostró efectividad en el primer tiempo y tuvo que sostener la ventaja durante el complemento.

El conjunto de Marquense encontró la apertura del marcador al minuto 14. Una revisión del FVS determinó una falta dentro del área y el árbitro Mario Escobar señaló el penal. David Chuc fue el encargado de ejecutar el lanzamiento y superó al guardameta Tomás Casas para colocar el 1-0. Cobán había comenzado con mayor iniciativa, pero no consiguió trasladar ese dominio al marcador.

Antes del descanso, Marquense amplió la diferencia con un gol de Francisco Grande. El delantero apareció dentro del área y conectó un remate de cabeza para establecer el 2-0 al minuto 32. Con esa ventaja, los dirigidos por Omar Arellano se fueron al entretiempo con una diferencia que les permitía afrontar la segunda mitad con mayor margen.

Cobán Imperial modificó su planteamiento después del descanso y realizó tres cambios para buscar la remontada. Los Príncipes del Norte aumentaron la presión y generaron varias oportunidades frente al arco local, pero Gustavo Gutiérrez respondió con intervenciones que evitaron que la visita redujera la diferencia durante buena parte del segundo tiempo.

La insistencia de Cobán finalmente tuvo recompensa al minuto 87, cuando Uri Amaral marcó el 2-1. La acción fue inicialmente invalidada por fuera de juego, pero una nueva revisión del FVS determinó que el tanto debía subir al marcador. El gol generó un cierre con presión sobre el área de Marquense, que tuvo que defender cerca de su portería.

Marquense consiguió mantener el resultado hasta el pitazo final y sumó su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2026. Con este triunfo, los Leones alcanzaron los seis puntos en el campeonato, mientras Cobán Imperial quedó con cuatro unidades después de cinco jornadas. El conjunto de San Marcos buscará mantener esta tendencia en sus próximos compromisos.

Resumen Marquense vs Cobán Imperial: resultado, goles y estadísticas

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Marquense vs Cobán Imperial! Ambos equipos se enfrentan por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo donde buscarán sumar puntos para mejorar su ubicación en la clasificación. Los Leones intentarán aprovechar su condición de local en el Estadio Marquesa de la Ensenada, mientras que los Príncipes Azules llegan con la intención de recuperar terreno después de su último resultado.

Marquense afronta el encuentro con un cambio en el banquillo tras la salida de Omar Arellano y el nombramiento del mexicano Julio Naya como nuevo entrenador. El conjunto occidental consiguió su primera victoria del torneo en la jornada anterior al derrotar 2-1 a Suchitepéquez, un resultado que le permitió sumar tres puntos y salir de la parte baja de la tabla. Ahora, los Leones buscarán iniciar esta nueva etapa con un triunfo ante su afición.

Por su parte, Cobán Imperial llega al partido después de caer 2-0 ante Antigua GFC en un duelo pendiente de la segunda fecha del Apertura 2026. Los Príncipes Azules habían conseguido una victoria frente a Mixco, pero el último tropiezo frenó su avance en el campeonato. El equipo cobanero intentará sumar como visitante para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a la fase final del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Cobán Imperial hoy domingo 23 de agosto de 2026?

El encuentro entre Marquense y Cobán Imperial será el domingo 23 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

Alineaciones del Marquense vs Cobán Imperial para la jornada 5, al momento

Ni Marquense ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Julio Naya y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense : Gustavo Gutiérrez, Oscar Linton, Arturo Ledesma, Marco Rodas, Fernando Escalante, Josué Cano, Brandon De León, David Chuc, Carlos Santos, Elio Velásquez, Luis García Bañuelos. DT : Julio Naya.

: Gustavo Gutiérrez, Oscar Linton, Arturo Ledesma, Marco Rodas, Fernando Escalante, Josué Cano, Brandon De León, David Chuc, Carlos Santos, Elio Velásquez, Luis García Bañuelos. : Julio Naya. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Steven Paredes, Janderson Pereira, Kenneth Valdez, Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del Marquense vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Cobán Imperial:

18 de marzo de 2026 | Marquense 3-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

27 de enero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Marquense | Torneo Clausura

19 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Marquense 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

22 de marzo de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Clausura

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