Municipal vs Motagua, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal vs Motagua!

Uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. Guatemaltecos y hondureños se enfrentarán en El Trébol con la clasificación a los cuartos de final en juego y con realidades diferentes: los Rojos necesitan una victoria para asegurar su continuidad, mientras que el Ciclón Azul llega como líder del Grupo D y tiene más de un resultado a su favor. En simultáneo, Cartaginés y FAS disputarán el otro encuentro que terminará de definir los dos boletos.

Municipal llega a esta definición fortalecido después de vencer 2-0 a Xelajú MC por el torneo guatemalteco, resultado que lo dejó en el segundo puesto con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. Ahora, el equipo dirigido por Mario Acevedo cambia completamente el foco y afronta uno de sus grandes objetivos del semestre. Los Rojos tienen cinco puntos en la Copa Centroamericana y necesitan vencer a Motagua en El Trébol para garantizar su clasificación sin quedar pendientes de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo.

Por su parte, Motagua también llega con confianza después de golear 4-1 a Lobos UPNFM en su última presentación por el Apertura 2026 de Honduras. El Ciclón Azul suma seis puntos en el campeonato local, con dos victorias y dos derrotas, pero su situación internacional es mucho más favorable: lidera el Grupo D con siete unidades y depende de sí mismo para avanzar. Una victoria o un empate en Guatemala lo instalará en los cuartos de final, mientras que incluso una derrota podría permitirle continuar si Cartaginés y FAS empatan.