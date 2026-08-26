Municipal vs Motagua, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo
Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026.
La presión ofensiva de los Rojos
Entre los equipos que han disputado únicamente tres partidos, Municipal es el que más remates ha generado tras recuperaciones en campo rival, con seis, y una de esas jugadas terminó en gol.
¡La alineación confirmada por Motagua!
El entrenador Javier López anunció los jugadores titulares para el conjunto hondureño.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos, dos como local y dos como visitante, y los dos primeros lugares de cada sector avanzan a los cuartos de final.
Los ocho clasificados son ordenados del 1 al 8 de acuerdo con su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro líderes ocupan los primeros cuatro puestos y los segundos lugares quedan del quinto al octavo, con cruces 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las eliminatorias se disputan a ida y vuelta y los cuatro semifinalistas, junto con los dos ganadores del Play-In, obtienen un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2027.
Los Rojos quieren hacer historia
Municipal buscará clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa de la Copa Centroamericana. El conjunto guatemalteco permanece invicto en sus tres partidos como local en la competición (1V, 2E).
¡Alineación confirmada de Municipal!
Estos son los XI elegidos por Mario Acevedo para buscar la clasificación.
Cartaginés vs CD FAS, el otro partido clave del Grupo D
El resultado en Guatemala puede modificar los escenarios durante la noche, especialmente para FAS, que además de imponerse en el Fello Meza necesita que Municipal no consiga la victoria.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Municipal o Motagua
El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Municipal y Motagua todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional. Ninguno de los clubes ha todavía ganado alguna vez la Copa Centroamericana, por lo que ambos buscarán romper con eso.
¿Qué resultado necesitan Municipal y Motagua para clasificar?
Municipal tiene una cuenta clara: si derrota a Motagua, llegará a ocho puntos y asegurará su clasificación a los cuartos de final sin depender de Cartaginés vs FAS. Un empate y una derrota lo dejaría fuera de carrera. Motagua, en cambio, clasificará directamente si gana o empata en El Trébol. Si pierde, se quedará con siete unidades y todavía podrá avanzar, pero para hacerlo necesitará que Cartaginés y FAS igualen en Costa Rica.
Últimos resultados y antecedentes del Municipal vs Motagua
Municipal y Motagua se enfrentaron en dos oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:
– 4 de agosto de 2011 | Municipal 2-0 Motagua | Ronda Preliminar Concachampions 2011
– 28 de julio de 2011 | Motagua 4-0 Municipal | Ronda Preliminar Concachampions 2011
¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Motagua de la jornada 5 de la Copa Centroamericana?
El encuentro entre Municipal y Motagua se disputará hoy martes 25 de agosto a las 20:30 horas en el estadio El Trébol. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Honduras. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal vs Motagua!
Uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. Guatemaltecos y hondureños se enfrentarán en El Trébol con la clasificación a los cuartos de final en juego y con realidades diferentes: los Rojos necesitan una victoria para asegurar su continuidad, mientras que el Ciclón Azul llega como líder del Grupo D y tiene más de un resultado a su favor. En simultáneo, Cartaginés y FAS disputarán el otro encuentro que terminará de definir los dos boletos.
Municipal llega a esta definición fortalecido después de vencer 2-0 a Xelajú MC por el torneo guatemalteco, resultado que lo dejó en el segundo puesto con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. Ahora, el equipo dirigido por Mario Acevedo cambia completamente el foco y afronta uno de sus grandes objetivos del semestre. Los Rojos tienen cinco puntos en la Copa Centroamericana y necesitan vencer a Motagua en El Trébol para garantizar su clasificación sin quedar pendientes de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo.
Por su parte, Motagua también llega con confianza después de golear 4-1 a Lobos UPNFM en su última presentación por el Apertura 2026 de Honduras. El Ciclón Azul suma seis puntos en el campeonato local, con dos victorias y dos derrotas, pero su situación internacional es mucho más favorable: lidera el Grupo D con siete unidades y depende de sí mismo para avanzar. Una victoria o un empate en Guatemala lo instalará en los cuartos de final, mientras que incluso una derrota podría permitirle continuar si Cartaginés y FAS empatan.