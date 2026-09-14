Amarini Villatoro vive su mejor momento con Cartaginés y revela su próximo gran objetivo

Ahora tiene por delante un desafío clave ante Saprissa en la Copa Centroamericana.

Cartaginés vive un buen semestre en Centroamérica | @UnafutOficial

Amarini Villatoro atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al fútbol de Costa Rica. El entrenador guatemalteco llevó a Cartaginés hasta el primer lugar del Torneo Apertura 2026 después de vencer 3-1 a Alajuelense y ahora tendrá por delante otro desafío importante: eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana y avanzar a las semifinales del torneo.

Los brumosos aprovecharon además la derrota 4-2 de Saprissa frente a Sporting para quedarse con la cima del campeonato. El presente del equipo de Villatoro no se limita a su posición en la tabla: Cartaginés acumula siete partidos consecutivos sin perder entre todas las competiciones, con un balance de seis victorias y solamente un empate.

La confianza que atraviesa el equipo quedó reflejada en las palabras del entrenador después del triunfo frente a Alajuelense. “Nosotros no nos sentimos ni más ni menos que nadie”, afirmó Villatoro, aunque inmediatamente buscó mantener la cautela y dejó claro que, pese al gran presente, Cartaginés todavía no consiguió ninguno de los objetivos principales de la temporada.

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Amarini Villatoro quiere hacer una “Cartagada” ante Saprissa

El próximo desafío llegará este miércoles en el estadio Fello Meza, donde Cartaginés recibirá a Saprissa por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Después del empate 2-2 conseguido en el primer encuentro, los brumosos tendrán la oportunidad de avanzar a las semifinales y continuar peleando por uno de los grandes objetivos internacionales del semestre.

Villatoro utilizó incluso una palabra históricamente relacionada para burlarse del Cartaginés para cambiarle el sentido y describir lo que pretende conseguir. “Esperemos hacer una Cartagada más”, aseguró el técnico guatemalteco, quien explicó que investigó el significado que la expresión ha tenido alrededor del club y quiere apropiársela desde una perspectiva positiva.

“La Cartagada la quisiéramos hacer el día miércoles y en diciembre, ganar títulos”, expresó. Para Villatoro, conseguir el boleto a las semifinales internacionales tendría una dimensión especial: “Sería un impacto importante poder llegar a una semifinal de Copa Centroamericana y ser campeón en diciembre”.

El gran momento de Amarini Villatoro con Cartaginés

El crecimiento de Cartaginés también empieza a reflejarse en sus enfrentamientos contra los clubes más importantes de Costa Rica. La reciente victoria 3-1 sobre Alajuelense volvió a demostrar la competitividad alcanzada por el conjunto brumoso, que ahora tendrá otra prueba de peso frente a Saprissa.

Villatoro tiene así la posibilidad de convertir un gran momento en algo todavía más importante. Cartaginés es líder del Apertura, lleva siete encuentros invicto y está a un partido de alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana. El entrenador guatemalteco mantiene los pies sobre la tierra, pero ya dejó claro cuáles son sus ambiciones para el cierre de 2026: protagonizar una nueva “Cartagada” y terminar el año peleando por títulos.

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