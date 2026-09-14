Lleva meses sin jugar, pero Luis Fernando Tena tomó una decisión con él en Guatemala

La confianza del entrenador mexicano en uno de sus jugadores más experimentados.

Aarón Herrera, convocado a la Selección de Guatemala | @aaronherrera_22

Luis Fernando Tena volvió a demostrar la confianza que mantiene en uno de los futbolistas que ha formado parte de su proceso en la Selección de Guatemala. Aarón Herrera atraviesa una situación particular debido a que lleva varios meses sin equipo y sin competencia oficial, pero eso no impedirá que el defensor vuelva a ponerse a disposición de la Azul y Blanco para los próximos compromisos internacionales.

Herrera aparece entre los legionarios convocados para preparar los partidos frente a Jamaica y El Salvador, correspondientes al comienzo de la Nations League de Concacaf. Su presencia sobresale precisamente por el presente que atraviesa a nivel de clubes, ya que se encuentra sin equipo desde su salida del DC United.

El defensor quedó fuera del conjunto estadounidense después de conocerse un problema legal relacionado con un inconveniente ocurrido durante su etapa en Real Salt Lake. Desde entonces no ha podido encontrar un nuevo destino y lleva meses alejado de la actividad competitiva, una situación que podía generar dudas alrededor de su presencia en la Selección.

Luis Fernando Tena mantiene su confianza en Aarón Herrera

Sin embargo, Tena decidió volver a contar con Herrera pese a su falta de ritmo futbolístico. El entrenador mexicano mantiene al defensor dentro de sus planes y le dará la posibilidad de entrenarse nuevamente con la Selección en un momento importante del calendario internacional.

Guatemala comenzará esta semana sus trabajos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con los jugadores disponibles de la Liga Nacional. Herrera también formará parte de la preparación, mientras que el resto de los legionarios se incorporará posteriormente para completar el plantel.

📋 𝗡𝗢́𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 · Selección Mayor Masculina.



El Director Técnico, Luis Fernando Tena; convoca a los siguientes jugadores para los partidos de Liga de Naciones de Concacaf.#ModoSelección 💙🇬🇹💪 #VamosGuate #SeleMayor pic.twitter.com/9Y2ksdyr25 — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 11, 2026

La decisión supone además una oportunidad importante para el propio futbolista. Sin actividad a nivel de clubes, Herrera tendrá en la Selección de Guatemala la posibilidad de recuperar sensaciones y demostrarle a Tena que puede seguir siendo una alternativa, pese a las circunstancias que han marcado los últimos meses de su carrera.

La Azul y Blanco posteriormente emprenderá el viaje rumbo a Jamaica, donde comenzará su participación en la Liga de Naciones el 26 de septiembre. Y en medio de la preparación para un nuevo desafío aparece un mensaje bastante claro del entrenador: mientras Herrera intenta resolver su futuro profesional, la confianza de Tena permanece intacta.

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