Alajuelense define al reemplazante de Rescalvo: dos históricos aparecen como opciones

Quién será el reemplazante del entrenador español.

Bryan Ruiz, una opción en Alajuelense | @ldacr

Alajuelense ya comenzó a trabajar en la sucesión de Ismael Rescalvo y dos nombres vinculados directamente con la historia del club aparecen como alternativas para asumir de manera inmediata. Bryan Ruiz y Javier Delgado son opciones para hacerse cargo interinamente del primer equipo, e incluso existe la posibilidad de que ambos conformen una dupla mientras la directiva define quién será el próximo entrenador permanente.

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien aseguró que la dirigencia rojinegra analiza en estas horas cómo reorganizar el banquillo. “Bryan Ruiz y Javier Delgado son opciones para ser el DT interino de Alajuelense, no se descarta incluso una dupla”, informó. La intención de las autoridades sería tener definida la solución provisional a primera hora del lunes.

La urgencia apareció después de que Alajuelense confirmara la salida de Ismael Rescalvo, quien tampoco se marchó solo. Su asistente técnico, Juan Rescalvo, y el preparador físico Robert Tejero también dejaron sus cargos, por lo que la reestructuración del cuerpo técnico fue completa. La institución agradeció a los tres por “el profesionalismo y la dedicación mostrados durante los meses en que estuvieron al frente del equipo”.

Los números que dejó Ismael Rescalvo en Alajuelense

Rescalvo terminó su etapa con un balance de seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Los resultados recientes terminaron debilitando su continuidad y la Liga se encuentra actualmente en la sexta posición del campeonato costarricense, lejos de las expectativas que rodean habitualmente al conjunto manudo.

Bryan Ruíz y Javier Delgado son opciones para ser el DT Interino de Alajuelense, no se descarta incluso una dupla. Están definiendo eso en estos momentos. 🔴⚫️



Mañana a primera hora esperan tener ya la decisión final. pic.twitter.com/HwqFMmAGKC — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) September 14, 2026

La situación internacional aumenta todavía más la necesidad de encontrar rápidamente una solución. Alajuelense recibirá este jueves a Marathón en el estadio Alejandro Morera Soto por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, después del empate 2-2 registrado en Honduras. De esta manera, quien asuma el equipo tendrá prácticamente de inmediato uno de los encuentros más importantes del semestre.

Jeaustin Campos no sería el próximo técnico de Alajuelense

Otro nombre que suele aparecer cuando se produce un cambio de entrenador en uno de los grandes de Costa Rica es el de Jeaustin Campos, pero en esta oportunidad habría quedado descartado. El periodista Ferlín Fuentes aseguró que el entrenador no es la alternativa que maneja Alajuelense para ocupar el puesto dejado por Rescalvo.

Mientras se define el proyecto a largo plazo, todas las miradas quedan entonces sobre Bryan Ruiz y Javier Delgado. La posibilidad que analiza la directiva permitiría recurrir a dos figuras con un fuerte vínculo con la institución para atravesar la transición y preparar inmediatamente el decisivo compromiso internacional frente a Marathón.

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Alajuelense anunció oficialmente que dará a conocer “oportunamente” al cuerpo técnico que asumirá la conducción del equipo. Sin embargo, el calendario obliga a acelerar la decisión: la serie contra Marathón está igualada 2-2 y el próximo entrenador, aunque inicialmente sea interino, tendrá como primera gran misión buscar la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.

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