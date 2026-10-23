¡Mourinho, a dar el golpe ante Barcelona! La cuenta pendiente que arrastra con el Real Madrid

El estratega portugués quiere sumar una nueva victoria en El Clásico, en su segunda etapa al frente del conjunto blanco para hacer más emocionante LaLiga

Mourinho busca una victoria más ante el Barcelona | Claro Sports

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, presenta un desafío especial para Jose Mourinho por su historial frente al conjunto catalán. El entrenador portugués tiene una cuenta pendiente con los azulgranas, después de registrar más derrotas que victorias durante su primera etapa en el banquillo merengue, por lo que un nuevo triunfo representaría un golpe de autoridad y una oportunidad para mejorar sus números en uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol español.

Mourinho dirigió 17 Clásicos oficiales entre noviembre de 2010 y marzo de 2013, con un balance de cinco victorias, seis empates y seis derrotas. Aunque consiguió triunfos importantes en LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, el Barcelona mantuvo una ligera superioridad en los enfrentamientos directos durante aquellos tres años.

La diferencia también aparece en la producción ofensiva de ambos equipos. El Real Madrid de Mourinho consiguió 25 goles frente al Barcelona, mientras que los catalanes marcaron 31 tantos, una diferencia de seis anotaciones a favor de los azulgranas. El historial refleja la dificultad que tuvo el estratega portugués para imponer condiciones ante su máximo rival, especialmente durante los primeros enfrentamientos de su gestión.

Mourinho tuvo un debut de pesadilla en el Clásico ante el Barcelona

El primer enfrentamiento de Mourinho contra Barcelona como entrenador del Real Madrid terminó convertido en una de las derrotas más dolorosas de su trayectoria en España. El 29 de noviembre de 2010, el conjunto dirigido por Pep Guardiola goleó 5-0 a los merengues en el Camp Nou, durante la jornada 13 de LaLiga. Aquella exhibición representó el inicio de una rivalidad marcada por la intensidad, los enfrentamientos tácticos y la lucha por los títulos nacionales.

El técnico portugués no ha podido resolver los conflictos internos | Reuters

La primera victoria del portugués llegó hasta su tercer Clásico, el 20 de abril de 2011, cuando Real Madrid derrotó 1-0 al Barcelona en la final de la Copa del Rey, un resultado que permitió al equipo blanco conquistar el título. Antes de aquel triunfo, Mou había conseguido un empate 1-1 en LaLiga, por lo que la conquista copera representó su primera respuesta deportiva ante el dominio del conjunto catalán.

Mou busca su sexta victoria ante el Barça como técnico del Madrid

El historial del portugués también incluye momentos decisivos a favor del Real Madrid, especialmente en la temporada 2011-12. El 21 de abril de 2012, los merengues vencieron 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, un resultado clave en la recta final de la campaña que terminó con el título de Liga para el conjunto dirigido por Mourinho. Aquella victoria fue una de las más importantes de su etapa en la capital española.

Los números de Mourinho como DT del Madrid ante el Barça | Claro Sports

Durante la temporada 2012-13, Mourinho consiguió otros triunfos relevantes frente a los azulgranas. Real Madrid ganó 2-1 en la vuelta de la Supercopa de España, derrotó 3-1 al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey y se impuso 2-1 en LaLiga el 2 de marzo de 2013. Este último encuentro fue su despedida de los Clásicos como entrenador madridista, cerrando su historial con tres victorias en sus últimos cuatro enfrentamientos frente al conjunto catalán.

La posibilidad de conseguir una sexta victoria representaría un paso importante para mejorar el balance histórico de Mourinho. Sin embargo, un triunfo dejaría su registro en seis victorias, seis empates y seis derrotas, con lo que igualaría la cantidad de partidos ganados y perdidos frente al Barcelona durante su trayectoria como director técnico del Real Madrid. Por lo que el domingo 25 de octubre el portugués saldrá a cobrarse esa deuda pendiente.

José Mourinho regresa al Estadio Santiago Bernabéu | Reuters

Barcelona le propinó a Mou su peor eliminación en Champions

Uno de los episodios más difíciles para Mourinho frente al conjunto azulgrana ocurrió durante las semifinales de la Champions League 2010-11. El Real Madrid perdió 2-0 en el Santiago Bernabéu el 27 de abril de 2011 y empató 1-1 en el Camp Nou el 3 de mayo, resultados que significaron su eliminación con un marcador global de 3-1. Aquella serie impidió que el conjunto blanco disputara la final del torneo europeo, donde a la postre el rival se coronó frente al Manchester United.

El historial de Mourinho ante Barcelona reúne goleadas dolorosas, eliminaciones europeas y victorias que marcaron su trayectoria con el Real Madrid. Sus cinco triunfos en 17 enfrentamientos muestran que superar al conjunto catalán fue uno de sus desafíos más complejos. La posibilidad de volver a medirse con su histórico rival alimenta una narrativa de revancha, con el objetivo de conseguir un resultado que permita igualar el balance del Clásico, aunque no será nada fácil por el momento que vive el cuadro culé y Lamine Yamal, que pasa por su mejor momento futbolístico.