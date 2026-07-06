La nueva aventura de Jonathan Moya: se aleja de Alajuelense y refuerza a un gigante de Centroamérica

El futbolista de 34 años firmó un vínculo por dos temporadas con su nuevo equipo.

Jonathan Moya dejó su huella en Alajuelense | IG: moya_06

FC Motagua confirmó la incorporación del delantero costarricense Jonathan Moya como uno de sus nuevos refuerzos para afrontar los próximos desafíos deportivos. El atacante llega al conjunto hondureño con el objetivo de aportar presencia ofensiva y experiencia en una zona clave del equipo.

El futbolista de 34 años firmó un vínculo por dos temporadas con las Águilas Azules, que continúan trabajando en la conformación de su plantilla para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf. Con esta llegada, Motagua incorpora una alternativa más para su línea ofensiva.

Jonathan Moya, un delantero con recorrido internacional

Moya cuenta con una trayectoria que incluye pasos por distintos mercados del fútbol. Antes de arribar a Honduras, el delantero tuvo una experiencia en el Al-Bukiryah FC de Arabia Saudita, además de haber defendido equipos de Costa Rica y Corea del Sur durante su carrera profesional.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con la Liga Deportiva Alajuelense, donde se convirtió en uno de los referentes del ataque. Con el conjunto costarricense consiguió superar la barrera de los 50 goles oficiales y también conquistó la Copa Centroamericana.

El delantero también tuvo participación con la selección mayor de Costa Rica, sumando experiencia internacional que ahora buscará trasladar al fútbol hondureño. Su capacidad dentro del área y su recorrido en diferentes competiciones fueron factores considerados por la directiva de Motagua para concretar su incorporación.

Con este movimiento, el equipo azul suma a su cuarto refuerzo para la nueva campaña. Jonathan Moya se une a las incorporaciones de Jeffry Miranda, Valerio Marinacci y Jesús Batiz, dentro de un proyecto que busca fortalecer diferentes sectores del plantel.

La llegada del atacante costarricense aumenta las opciones ofensivas del entrenador, que contará con más variantes para afrontar un calendario exigente. Moya competirá por un lugar en el equipo junto a otros futbolistas que forman parte del sector ofensivo.

Motagua apuesta por la experiencia de Jonathan Moya para afrontar sus objetivos de la temporada. El club hondureño espera que el delantero pueda convertirse en una pieza importante y contribuir con goles en los torneos nacionales e internacionales que disputará.

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