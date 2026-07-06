Cristiano Ronaldo, tras la eliminación de Portugal: “Fue mi último Mundial”

El delantero lamentó la eliminación en el Mundial 2026 y aseguró que antes de su aparición el conjunto lusitano no había ganado nada y por ello se despide tranquilo

Tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo ofreció sus primeras declaraciones, mostrando serenidad y orgullo por su trayectoria. El encuentro contra España terminó 1-0 a favor del conjunto ibérico, y el astro portugués valoró la competencia y el rendimiento de ambos equipos.

“Bueno, fue un partido muy equilibrado. España ha tenido esa puntita de suerte, marcar ahí ya en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en general fue un partido bien disputado“, comentó Ronaldo sobre el desarrollo del juego en palabras brindadas en zona mixta.

Al ser consultado sobre su retiro de los mundiales, el delantero reconoció la emoción del momento y aseguró sentirse tranquilo consigo mismo: “Bueno, normal, triste por salir así del mundial, pero como he dicho ayer en conferencia, he dado todo, pues he dado mi mejor y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir”.

Ronaldo recalcó que este Mundial representaba un cierre simbólico en su carrera internacional, pero que su legado en Portugal está consolidado: “La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida“.

Respecto a cómo afrontará los próximos días tras la eliminación, el goleador fue enfático: “¿Cómo me levanté hoy? Igual, con la conciencia tranquila. He dado mi mejor; tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. Pues contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue el de 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo con la conciencia tranquila, di mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”.

Con estas palabras, Cristiano Ronaldo se despide de los escenarios mundiales con la sensación del deber cumplido, reafirmando su estatus como uno de los máximos referentes del futbol internacional y dejando un ejemplo de profesionalismo y entrega a pesar de la derrota.

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