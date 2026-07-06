Félix Aguirre asegura que el nuevo Estadio Azteca tendrá un legado más allá del Mundial 2026

El Estadio Azteca recibió su tercera Copa del Mundo, un hecho histórico que no puede presumir ningún otro inmueble: Félix Aguirre dio sus primeras impresiones

El Estadio Azteca volvió a escribir una página histórica en el fútbol al convertirse en el primer recinto en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo. Sin embargo, para Félix Aguirre, director general del Coloso de Santa Úrsula, la renovación del inmueble no estuvo enfocada únicamente en recibir nuevamente la máxima competencia de la FIFA, sino en construir un espacio con un legado que trascienda los torneos internacionales y permanezca como un referente para las futuras generaciones.

En una charla exclusiva con Claro Sports por W Radio, Félix Aguirre destacó que la organización del Mundial 2026 se desarrolló de manera positiva y sin incidentes de gravedad, al tiempo que reconoció el respaldo recibido por parte de las autoridades durante todo el proceso. El directivo señaló que el trabajo conjunto permitió que el Estadio Azteca estuviera a la altura de la histórica cita mundialista tras reafirmar su importancia dentro de la historia del deporte.

“Contento con el estadio, la ciudad y el país. Hay muchas cosas que mejorar, pero en general puras cosas buenas para todos. Demostramos que la industria del deporte y espectáculo en México está para realizar grandes eventos”, declaró Félix Aguirre en Claro Sports por W Radio. “Difícilmente voy a volver a vivirlo. Es una emoción tremenda lo que se vive, lo que transmite el estadio, la gente. Es una cosa muy grande y difícil de explicar. Agrecerle muchísimo a la afición porque el éxito de estos eventos depende mucho de que la gente se porte bien y cumpla las reglas. Hubo incidentes, pero todos muy menores que no intervinieron en la celebración del espectáculo. Nunca pensé que iba a vivir algo así en mi vida”.

El Coloso de Santa Úrsula fue testigo del arranque del Mundial 2026 con el triunfo de México sobre Sudáfrica por 2-0, en una edición especial para el inmueble capitalino, que llegó al torneo tras una remodelación integral de más de dos años y una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Durante la competencia, el estadio aumentó su capacidad a 87 mil espectadores y estrenó mejoras como pantallas LED gigantes, iluminación inteligente, butacas plegables, un césped híbrido de última generación y una nueva distribución de vestidores, zonas VIP y áreas de prensa.

La participación del Estadio Azteca en el Mundial concluyó el 5 de julio de 2026, con la eliminación de México ante Inglaterra por 2-3 en los octavos de final, último partido de eliminación directa disputado en territorio mexicano. En total, el histórico escenario recibió cinco encuentros: además del partido inaugural entre México y Sudáfrica, albergó los partidos de fase de grupos entre Uzbekistán y Colombia, así como Chequia y México; posteriormente fue sede del duelo de dieciseisavos entre México y Ecuador y cerró su actividad mundialista con el enfrentamiento ante Inglaterra. Tras la despedida del torneo, la FIFA entregará el inmueble a sus administradores el próximo 12 de julio para recuperar su nombre comercial.

“Las pantallas, los vestidores son nuestros. Esto era una remodelación para muchos años por venir y en medio había un Mundial pero todo lo que hicimos lo hicimos para pensar en el futuro del Azteca. Todo se queda, salvo la imagen de la Copa del Mundo”, sentenció Félix Aguirre.

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