Roberto Martínez anuncia su salida de Portugal tras eliminación ante España en el Mundial 2026

El estratega se va del combinado lusitano después de llegar hasta octavos de final en la Copa del Mundo y ganar una Nations League

Roberto Martínez sale de Portugal con una Nations League en su palmarés | Reuters

La eliminación de Portugal ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 marcó también el final del ciclo de Roberto Martínez como entrenador del equipo nacional. Tras el partido, el técnico confirmó su salida y explicó que se marcha con agradecimiento hacia la afición, los jugadores, la federación y su cuerpo de trabajo.

“Sí, es cierto, es mi último partido con la selección de Portugal, pero tengo dos notas”, declaró Roberto Martínez al hablar de su despedida. El entrenador abrió su mensaje con un reconocimiento al pueblo portugués, al señalar: “Primera, agradecer al pueblo portugués porque fue un periodo increíble, un orgullo que no puedo describir”.

Martínez también recordó el respaldo recibido durante su etapa al frente del equipo. “Toda aquella fuerza, la energía que tuvimos de todos los aficionados, de todo el pueblo portugués, fue increíble agradecer eso y llevo conmigo un recuerdo para toda la vida”, expresó el seleccionador, quien cerró su ciclo después de la eliminación mundialista.

El técnico dedicó otro tramo de su mensaje al plantel portugués. “Después, agradecer el trabajo de los jugadores porque fue increíble. Jugadores con mucho talento, pero fue el compromiso para ser un equipo”, señaló. Además, explicó que “es muy fácil tener buenos jugadores en la selección, porque son los mejores jugadores de tu país”, aunque remarcó que el objetivo principal era formar un grupo.

En ese sentido, Roberto Martínez destacó el proceso colectivo que buscó construir con Portugal. “Lo importante es crear equipo y eso comienza con la actitud y el compromiso de los jugadores, y tuvimos eso”, afirmó. Después, hizo un balance de su gestión al mencionar: “Son 45 partidos, los mejores números de la historia de Portugal, el número de goles, número de puntos; eso es el compromiso de los jugadores y lo que ellos hicieron”.

El entrenador también repasó algunos momentos de su etapa en el banquillo portugués. “Recuerdos de ganar la Liga de las Naciones, recuerdos de tener récords, pero agradecer mucho, mucho a los jugadores”, dijo Martínez, quien también extendió su reconocimiento a la estructura federativa: “Agradecer a la federación por dar todas las condiciones que necesitamos”.

Finalmente, Roberto Martínez cerró su despedida con un mensaje para quienes lo acompañaron durante el ciclo. “Agradecer al cuerpo técnico que fue desde el primer día un nivel de profesionalismo increíble y agradecer al equipo de apoyo y a toda la federación porque fue trabajar mucho para ayudar a nuestros jugadores”, expresó. El técnico concluyó: “Llevo conmigo un recuerdo increíble y agradecimiento al pueblo portugués”.

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