Adalberto Carrasquilla, un debate doloroso en Panamá

El futbolista regresó a los entrenamientos en México y en las redes recibió muchas criticas.

Carrasquilla no tuvo ni un minuto de juego en el Mundial 2026 | FRANCK FIFE / AFP

La imagen de Adalberto Carrasquilla nuevamente dentro de un campo de entrenamiento debería representar una buena noticia para el fútbol panameño. Sin embargo, su regreso a los trabajos con Pumas abrió una herida todavía demasiado reciente en Panamá: el mediocampista no pudo disputar ni un solo minuto del Mundial 2026 y ahora ya se prepara con normalidad para la nueva temporada del conjunto mexicano.

“Coco” se incorporó a la pretemporada de Pumas en Playa del Carmen y las propias imágenes difundidas por el club lo mostraron trabajando junto al resto del plantel. La escena provocó tristeza y molestia entre numerosos aficionados canaleros, que inevitablemente volvieron a preguntarse qué habría ocurrido si una de las grandes figuras de la selección hubiera podido estar disponible durante la Copa del Mundo.

Carrasquilla arrastraba una lesión en el abductor izquierdo sufrida el pasado 24 de mayo, durante la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul. El problema físico llegó en el peor momento posible: a pocas semanas del Mundial y cuando Panamá se preparaba para afrontar apenas la segunda participación mundialista de su historia.

Coco se integra al trabajo de pretemporada del equipo 🔙⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/zNMoubLMaa — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

Sin minutos en Panamá

Pese a la expectativa que existió alrededor de una posible recuperación, el volante finalmente no estuvo en condiciones de participar. La decisión fue no arriesgarlo y evitar una recaída que pudiera agravar la lesión, por lo que Thomas Christiansen tuvo que disputar toda la fase de grupos sin uno de los futbolistas más influyentes de su estructura y sin una pieza fundamental para la generación de juego en la mitad de la cancha.

La ausencia terminó pesando todavía más por la manera en que se desarrolló el torneo para los canaleros. Panamá perdió sus tres partidos y no consiguió marcar goles: cayó 1-0 frente a Ghana, volvió a perder por el mismo resultado ante Croacia y cerró su participación con una derrota 2-0 contra Inglaterra. En encuentros cerrados y de márgenes mínimos, la falta de Carrasquilla alimentó constantemente la sensación de que al equipo le faltaba uno de sus principales recursos para romper líneas y darle mayor claridad a la posesión.

Por eso, verlo ahora trabajando con Pumas generó un debate especialmente doloroso. Para una parte de la afición, resulta difícil asimilar que el mediocampista haya quedado fuera de toda la Copa del Mundo y aparezca nuevamente entrenando apenas después de la eliminación. La cercanía entre ambos acontecimientos disparó cuestionamientos y frustración, aunque su presencia en una pretemporada no demuestra por sí sola que hubiera estado médicamente preparado para competir en partidos mundialistas de máxima exigencia.

🇵🇦 Y tras toda una novela en esta cita mundialista…



¡¡¡'COCO' NO JUGÓ NI UN SOLO MINUTO!!!❌😔#ESPNMundial pic.twitter.com/t5al9rIuGR — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 27, 2026

Desde la perspectiva emocional del hincha panameño, las imágenes resultan difíciles de separar de lo ocurrido durante un torneo en el que la selección necesitó desesperadamente mayor creatividad en el mediocampo.

Para Carrasquilla, el desafío ahora será recuperar plenamente su condición y volver a ser determinante con Pumas. Para Panamá, en cambio, quedará una pregunta imposible de responder: hasta dónde habría podido llegar la selección con el “Coco” dentro de la cancha. Esa incertidumbre explica por qué su regreso a los entrenamientos, lejos de generar únicamente alivio, terminó convirtiéndose en una imagen dolorosa para una afición que todavía procesa una Copa del Mundo sin puntos, sin goles y sin una de sus mayores figuras.

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