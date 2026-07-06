Ímer Machado renuncia a la Dirección de Árbitros del fútbol colombiano

La noticia se produce meses después de una grave denuncia contra el exárbitro por supuesto sobornos para designar jueces.

Ímer Machado, en un partido. – Vizzor Image.

Cuando avanza el mercado de fichajes del fútbol colombiano y los equipos trabajan en la conformación de las nóminas para afrontar el segundo semestre de 2026, se produce un cambio relevante en la institucionalidad. Según información presentada por el periodista César Augusto Londoño, Ímer Machado, quien venía siendo el director de la Comisión Técnica de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), ha renunciado a su cargo.

Todavía no existe un pronunciamiento oficial por parte de la entidad sobre la desvinculación, pero las reacciones por la noticia no se han hecho esperar. Es un hecho que uno de los puntos que mayores inconvenientes viene generando en el balompié cafetero tiene que ver con el bajo nivel mostrado por los jueces y los constantes errores que terminan influyendo en los resultados.

Después de finalizar su carrera como árbitro activo en medio de muchas discusiones por sus decisiones en campo, Machado llegó al frente de la organización de los colegiados. Durante su gestión, llegó la tecnología VAR a Colombia. No obstante, la ayuda de las revisiones de acciones de juego estuvo lejos de disipar los escándalos jornada tras jornada en los campeonatos profesionales.

Tan solo meses atrás, en febrero de 2026, el exárbitro y actual analista arbitral en medio de comunicación Wílmer Barahona destapó una grave denuncia pública en contra de Machado. Con el soporte de unos estados bancarios proporcionados por un árbitro activo, aunque con información sensible censurada, se apuntó que Machado habría estado recibiendo sobornos por parte de los jueces para ser asignados a partidos.

Días después de los señalamientos, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que Machado había sostenido una reunión con Ramón Jesurun, presidente de la FCF, para enseñarle sus extractos bancarios y defender su inocencia en ese asunto. Además, el comunicador anticipó que el director de árbitros interpondría una denuncia en contra de Barahona por su denuncia. Hasta el momento, no se han conocido más novedades.

Retomando lo concerniente al bajo nivel del arbitraje colombiano, lo sucedido con el Mundial 2026 ha sido una muestra de lo mal que está reconocido el oficio en este país. Con el cambio de formato para tener 48 selecciones clasificadas, se aumentó el número de partidos de 64 a 104. Sin embargo, esa carga adicional de 50 no se vio reflejada en oportunidades para árbitros cafeteros. Solamente asistieron Nicolás Gallo, Andrés Rojas y Alexánder Guzmán, pero ninguno para oficiar como juez central.

Por el momento, no se conoce quién asumiría la responsabilidad de reconducir el arbitraje. No obstante, desde hace varios meses, se viene rumorando sobre la posibilidad de que el antioqueño Wílmar Roldán se retire de la actividad en campo y sea quien tome las riendas de ese asunto al interior de la FCF. Se espera que haya un comunicado oficial en los próximos días.

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