Estados Unidos vs Bélgica: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026

¿Por qué Folarin Balogun puede jugar contra Bélgica pese a la tarjeta roja?

Sin duda alguna uno de los temas que ha robado atención en la previa del Estados Unidos vs Bélgica es el caso de Balogun, quien parte como titular luego de ser perdonado por la FIFA. El delantero estadounidense recibió una tarjeta roja frente a Bosnia… ¿Pero entonces por qué puede jugar?

Folarin Balogun fue habilitado para jugar el Estados Unidos vs Bélgica de los octavos de final del Mundial 2026 después de que el Comité Disciplinario de la FIFA aplicara el artículo 27 de su Código Disciplinario, el cual permite suspender la ejecución de una sanción bajo ciertas condiciones. La FIFA aclaró que la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense no fue anulada, sino que la suspensión automática de un partido quedó sin efecto inmediato durante un periodo de prueba de un año. En caso de que Balogun cometa una infracción similar dentro de ese plazo, deberá cumplir ese castigo pendiente, además de exponerse a una nueva sanción.

El organismo también explicó que el reglamento del Mundial 2026 contempla suspensión automática para el siguiente partido en caso de tarjeta roja directa o indirecta, pero sostuvo que ni esa norma ni el Código Disciplinario impiden aplicar el artículo 27 en este tipo de expedientes. La decisión generó molestia en Bélgica, cuya federación solicitó a la FIFA una copia de la resolución y una explicación del proceso, al considerar que no recibió información suficiente sobre la habilitación del delantero. El caso abrió un debate sobre el uso de esta facultad disciplinaria en plena fase de eliminación directa.