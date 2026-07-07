Estados Unidos vs Bélgica: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026
El equipo belga se mete a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Repasa las estadísticas finales
¡Final del partido! Bélgica avanza a cuartos de final del Mundial 2026
¡Se acabó el partido! Bélgica firmó una victoria contundente de 1-4 sobre Estados Unidos y aseguró su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, luego de un cierre en el que aprovechó los errores del equipo local para sentenciar la eliminatoria.
El conjunto belga enfrentará ahora a España el próximo viernes en Los Ángeles, en uno de los duelos más atractivos de la siguiente ronda. Del otro lado, Estados Unidos queda eliminado en casa y se suma a México y Canadá, por lo que los tres anfitriones del torneo se despiden en los octavos de final. Aquí la crónica.
¡GOOOOOOL DE BÉLGICA, LUKAKU CIERRA LA GOLEADA!
Estados Unidos 1-4 Bélgica | Minuto 90+3 | ¡Gol de Bélgica! Romelu Lukaku sentencia el partido y prácticamente asegura el pase de los Diablos Rojos a los cuartos de final con el 4-1. La anotación nace de una nueva equivocación en la salida de Estados Unidos. Chris Richards intentó jugar desde el fondo, pero su pase fue bloqueado por la presión belga. El balón quedó a los pies de Lukaku, quien definió de derecha, raso y colocado al poste más lejano, sin oportunidad para Matt Freese. Bélgica ya tiene un pie en la siguiente ronda.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 90+2 | Mauricio Pochettino también responde con una doble modificación en el cierre. Folarin Balogun y Antonee Robinson dejan el campo; ingresan Haji Wright y Maximilian Arfsten. El árbitro agrega cuatro minutos más al partido, último margen para que Estados Unidos intente acercarse en el marcador.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 89 | Bélgica realiza dos modificaciones más para cerrar el partido. Leandro Trossard y Nicolas Raskin abandonan el campo; ingresan Axel Witsel y Alexis Saelemaekers. Quedan menos de dos minutos para el final del tiempo regular, más lo que agregue el árbitro, con el cuadro belga cada vez más cerca de asegurar el boleto.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 85 | ¡Bélgica no se conforma con la ventaja! Jérémy Doku encabezó una nueva escapada y tocó para Romelu Lukaku, quien con algo de fortuna le regresaAl propio Doku. El extremo abrió hacia Leandro Trossard, que recortó hacia el centro y sacó un disparo de zurda con dirección a portería. Un defensor estadounidense alcanzó a tapar el remate y evitó el cuarto gol belga.
¡Courtois evita el gol de Balogun!
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 82 | ¡Courtois sostiene a Bélgica! Folarin Balogun tuvo el segundo gol de Estados Unidos tras una escapada a velocidad por el costado izquierdo del área y un error de Mechele en la cobertura. El número 20 entró al área y, cuando parecía que buscaría el disparo cruzado, optó por rematar al primer poste. Thibaut Courtois leyó la jugada, tapó el intento y la defensa belga terminó por completar el rechace.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 79 | ¡Se salva Bélgica! Estados Unidos estuvo cerca de recortar distancias con un disparo de Sebastian Berhalter dentro del área. Tras un centro al área belga, Timothy Castagne rechazó de cabeza, pero el balón quedó suelto para Berhalter, quien sacó un remate a media altura que terminó apenas por un lado.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 76 | Antonee Robinson comete falta sobre Timothy Castagne tras llegar a destiempo. El partido comienza a trabarse y Estados Unidos no encuentra claridad para acercarse al área belga. Con el marcador a favor y el control emocional del cierre, Bélgica parece tener el camino encaminado para sellar su boleto a la siguiente ronda.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 72 | Estados Unidos realiza un nuevo ajuste ofensivo. Tyler Adams deja el campo y en su lugar entra Ricardo Pepi, en una apuesta de Mauricio Pochettino por sumar presencia en el área. El conjunto estadounidense tiene menos de 20 minutos para encontrar al menos dos goles, igualar el marcador y forzar el alargue ante Bélgica.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 69 | Llega la segunda tarjeta amarilla del partido. Malik Tillman es amonestado tras una entrada tardía sobre Youri Tielemans, en una acción que el árbitro sanciona sin dudar. Aprovechando la interrupción, el silbante decreta la segunda pausa de hidratación del encuentro, permitiendo que ambos equipos reciban indicaciones desde el banquillo antes de disputar el tramo final del compromiso.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 67 | Bélgica realiza la doble modificación que ya preparaba desde el banquillo: ingresan Jérémy Doku y Romelu Lukaku para reforzar el ataque en este tramo del partido. Los que abandonan el campo son Charles De Ketelaere, autor de dos goles esta noche, y Dodi Lukébakio.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 65 | Con el 1-3 en el marcador, Bélgica le cede la iniciativa a Estados Unidos, que adelanta líneas en busca de recortar la diferencia y meterse de nuevo en el partido. El técnico belga también prepara movimientos desde el banquillo. Jérémy Doku y Romelu Lukaku ya fueron llamados para ingresar al campo, en una doble modificación que podría darle mayor velocidad y presencia en ataque al conjunto europeo.
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 59 | Mauricio Pochettino mueve de nuevo sus piezas después del gol de Bélgica. El técnico de Estados Unidos manda al campo a Sebastián Berhalter en lugar de Christian Pulisic, en busca de una reacción inmediata para su equipo.
¡GOOOOOOOL DE BÉLGICA, GOOOOOL DE HANS VANAKEN!
Estados Unidos 1-3 Bélgica | Minuto 57 | Bélgica vuelve a tomar ventaja tras un error en la salida de Matt Freese. El portero estadounidense salió de su área para controlar un pelotazo largo, amagó con el despeje y, al intentar rechazar, Charles De Ketelaere alcanzó a tapar el envío. La pelota quedó servida para Hans Vanaken, quien sacó un disparo de primera. El balón superó nuevamente a Freese y también a Tim Ream, que no pudo evitar el tanto belga.
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 50 | Estados Unidos arrancó mejor el segundo tiempo, con presión alta y mayor control del esférico para obligar a Bélgica a replegarse en su propio campo. El equipo belga, por su parte, intenta responder con transiciones rápidas y contragolpes, buscando aprovechar los espacios que deja el conjunto estadounidense al adelantar líneas.
Arranca el segundo tiempo
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 46 | Inicia el segundo tiempo en Seattle con Estados Unidos moviendo el balón desde el centro del campo, aunque de inmediato el equipo local apuesta por un pelotazo largo hacia territorio belga, cediendo la posesión para intentar activar la presión alta y recuperar cerca del área rival. Mauricio Pochettino ya mueve su banquillo al descanso: se queda en el vestidor Sergiño Dest e ingresa Giovanni Reyna, un cambio con el que Estados Unidos busca tener más claridad entre líneas y mayor peso ofensivo para intentar igualar.
Estadísticas al momento: Estados Unidos vs Bélgica
Vamos a repasar las estadísticas al momento. Los visitantes tienen ventaja prácticamente en todo: posesión, remates, remates a portería, asistencias, córner a favor y centros al área. Del otro lado Estados Unidos lidera en lo negativo: faltas cometidas y tarjetas amarillas.
¡Nos vamos al descanso!
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 45+6 | ¡Termina la primera mitad en el Estadio de Seattle! Bélgica se marcha al descanso con ventaja de 2-1 sobre Estados Unidos gracias al doblete de Charles De Ketelaere, quien capitalizó el dominio de los Diablos Rojos durante gran parte de los primeros 45 minutos. El conjunto europeo generó las ocasiones más claras, controló la posesión en amplios lapsos y obligó en varias ocasiones a intervenir al guardameta Matt Freese, aunque dejó escapar oportunidades para ampliar la diferencia. Del lado estadounidense, Malik Tillman devolvió la esperanza con el empate momentáneo tras un tiro libre que se desvió en la barrera y dejó sin opciones a Thibaut Courtois, pero la reacción belga fue inmediata para recuperar la ventaja antes del descanso. Pese al marcador ajustado, el desarrollo del encuentro refleja un ligero dominio del conjunto dirigido por Rudi García, que buscará sentenciar la eliminatoria en la segunda parte.
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 45+4 | Balón a profundidad hacia la zona derecha del área, buscando a Balogun. El delantero estadounidense no logra controlar el esférico, que se le va muy largo y termina en poder de Courtois. Recordemos que dos de las tres anfitrionas ya fueron eliminadas, por lo que Estados Unidos necesita revertir el marcador para mantener con vida a la restante.
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 45+3 | Córner a favor de los europeos. Cobro en corto y pelota para Lukébakio, que se mueve al espacio y mete un disparo de zurda que se va demasiado cruzado. Continúa la insistencia de los europeos, que por ocasiones creadas deberían de tener al menos un gol más en el marcador. Estados Unidos continúa con vida, pero deberá de reajustar en el entretiempo.
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 45 | ¡Ahora responde Estados Unidos con Folarin Balogun! El cuadro local encuentra una vía directa al área a partir de un saque de manos largo, la pelota es peinada por Alex Freeman y le queda al delantero estadounidense, que alcanza a sacar el disparo dentro de la zona de peligro. El remate de Balogun se marcha por encima de la portería de Thibaut Courtois y, aunque en primera instancia el árbitro central señala tiro de esquina, segundos después corrige la decisión: será saque de meta para Bélgica. El cuarto árbitro indica que se agregarán seis minutos a esta primera mitad.
¡Lo que falla Dodi Lukébakio!
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 43 | ¡Lo que acaba de fallar Dodi Lukébakio! Bélgica tuvo una opción muy clara en pelota parada, con un centro desde la izquierda que cayó al área estadounidense y encontró al atacante completamente solo, sin marca y con tiempo para medir el remate. Lukébakio conectó de cabeza, pero el contacto no fue preciso y el balón salió por un costado de la portería de Matt Freese, en una jugada que parecía tener destino de gol. Los Diablos Rojos dejan escapar una oportunidad importante para ampliar la ventaja ante un Estados Unidos que volvió a sufrir en defensa por arriba.
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 39 | Nueva aproximación por parte del equipo europeo. Ahora el peligro viene desde la zona derecha del campo, con un centro a primer poste donde aparece el remate de Nicolas Raskin. La pelota termina en dominio de Matt Freese, quien por primera vez en esta Copa del Mundo ha recibido dos goles en un mismo encuentro, recordando que en la derrota de 3-2 ante Turquía el guardameta fue Matt Turner.
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 35 | Tenemos la primera tarjeta amarilla del partido, es para Weston McKennie por una barrida tardía y violenta sobre Nicolas Raskin. El árbitro decide mostrar la preventiva.
¡GOOOOOOL DE BÉLGICA, DOBLETE DE DE KETELAERE!
Estados Unidos 1-2 Bélgica | Minuto 33 | ¡RESPONDE BÉLGICA DE INMEDIATO CON DE KETELAERE! La jugada nace con un desborde de Leandro Trossard por el costado, desde donde saca un centro al área que De Ketelaere ataca con decisión para ganarle el salto a Tim Ream. El atacante belga conecta de cabeza y manda el balón al fondo de la portería, en una respuesta inmediata que golpea a los locales y devuelve la ventaja a Bélgica en este duelo de octavos de final.
¡GOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS, LO EMPATA TILLMAN!
Estados Unidos 1-1 Bélgica | Minuto 31 | ¡GOOOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS, LO EMPATA MALIK TILLMAN! Los locales encuentran el 1-1 en una jugada de tiro libre que parecía controlada para la defensa belga, pero el disparo de Tillman toma una trayectoria decisiva tras el desvío con la cabeza de Hans Vanaken. La pelota cambia de dirección justo cuando Thibaut Courtois ya recorría hacia el costado contrario, por lo que el portero belga queda sin margen de reacción y solo alcanza a mirar cómo el balón termina en el fondo de la portería. Estados Unidos iguala el marcador en Seattle y vuelve a meterse de lleno en la pelea por el boleto a cuartos de final del Mundial 2026.
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 29 | Infracción por parte de Brandon Mechele sobre Folarin Balogun. El jugador estadounidense recibió de espalda pero es derribado por el defensor. Vendrá el tiro libre a favor del conjunto belga. De las primeras ocasiones de peligro que tendrá la escuadra norteamericana, veamos si termina con disparo a portería.
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 22 | Llega la primera pausa de hidratación en el partido. Minutos de respiro para Estados Unidos, que no ha tenido un buen inicio en Seattle. Los técnicos aprovechan para realizar algunos ajustes tácticos, veremos si influye este parón.
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 20 | Onana no podrá continuar, llega el primer cambio por parte de Bélgica. El mediocampista, aunque se fue por su propio pie, se retira del campo y deja su lugar a Hans Vanaken. El futbolista del Aston Villa se va directo a realizarse pruebas médicas acompañado por el cuerpo médico del equipo.
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 20 | Ahora es Brandon Mechele quien queda tendido sobre el campo después de recibir un golpe en la parte derecha del cuerpo, en una acción accidental que se produce tras chocar con su propio compañero Youri Tielemans. El número 4 de Bélgica se queda unos segundos en el césped mientras el juego se detiene y sus compañeros se acercan para revisar su estado, en un tramo del partido en el que los Diablos Rojos han tenido la iniciativa, pero también empiezan a sumar golpes físicos en medio de la intensidad del duelo ante Estados Unidos.
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 17 | ¡Cuidado con Amadou Onana! El mediocampista belga queda tendido sobre el pasto con un gesto claro de dolor después de una pelota dividida con Christian Pulisic, en una acción en la que el pie se le atoró con el césped y encendió las alarmas en Bélgica. Las asistencias médicas ingresan de inmediato para revisarlo, mientras el rostro del futbolista refleja preocupación por la forma en la que cayó. Para fortuna de los Diablos Rojos, Onana logra reincorporarse por propio pie, aunque habrá que ver si puede continuar sin molestias en este partido de octavos ante Estados Unidos.
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 13 | Leandro Trossard vuelve a intentar para Bélgica con un disparo de media distancia, después de encontrar espacio por el sector frontal del campo estadounidense. El atacante belga se anima con el remate, pero el balón sale muy por encima de la portería de Matt Freese, sin dirección de arco. Aun así, Bélgica mantiene la iniciativa y sigue buscando ampliar la ventaja en estos primeros minutos del partido.
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 12 | Bélgica vuelve a presionar y mantiene a Estados Unidos metido en su propio campo tras el gol de Charles De Ketelaere. El propio atacante belga vuelve a moverse entre líneas para buscar el espacio dentro del área, pero no logra acomodarse de frente al arco ni encontrar dirección de portería. En la acción inmediata, Leandro Trossard aparece con una nueva oportunidad y remata de forma poco ortodoxa, aunque el balón termina saliendo directo a las manos de Matt Freese, que controla sin mayor problema y le da un respiro al equipo estadounidense.
¡GOOOOOOL DE BÉLGICA, APARECIÓ DE KETELAERE!
Estados Unidos 0-1 Bélgica | Minuto 9 | ¡GOOOOOOL DE BÉLGICA! Charles De Ketelaere abre el marcador en Seattle y pone en ventaja a los Diablos Rojos después de un arranque en el que el equipo europeo había insistido con mayor claridad sobre el área estadounidense. La jugada nació con una circulación de derecha a izquierda, Leandro Trossard bajó el balón por la banda e intentó mandar un centro que fue bloqueado por Alex Freeman, pero el rebote quedó en zona belga y Nicolas Raskin reaccionó primero para meter una diagonal precisa al área chica, donde De Ketelaere apareció sin marca para empujar el balón y firmar el 1-0 ante Matt Freese. Bélgica encuentra recompensa a su presión inicial y obliga a Estados Unidos a remar contracorriente en este duelo de octavos de final del Mundial 2026.
Estados Unidos 0-0 Bélgica | Minuto 7 | ¡Perdona Bélgica una oportunidad clara en el área estadounidense! Youri Tielemans, capitán de los Diablos Rojos, quedó con opción de remate en una acción que parecía tener más peligro, pero su contacto con el balón no fue limpio y el disparo salió sin la dirección ni la potencia necesarias para exigir de nuevo a Matt Freese. Bélgica vuelve a avisar en los primeros minutos, ahora con una jugada que pudo terminar en algo más, mientras Estados Unidos intenta ajustar marcas y evitar que el conjunto europeo encuentre espacios cerca de su portería.
¡Matt Freese con la atajada monumental!
Estados Unidos 0-0 Bélgica | Minuto 1 | ¡Qué atajada de Matt Freese en el arranque del partido! Timothy Castagne encontró espacio fuera del área y probó con un derechazo potente que obligó al guardameta de Estados Unidos a intervenir por primera vez en la noche, con una reacción firme para evitar que Bélgica tomara ventaja en los primeros minutos. Los Diablos Rojos avisaron con un disparo de media distancia y dejaron claro que buscarán exigir desde temprano a la defensa local.
¡Arranca el partido!
Estados Unidos 0-0 Bélgica | Minuto 1 | ¡Inicia el partido en Seattle! Bélgica mueve el balón desde el círculo central y de inmediato intenta marcar territorio con un envío largo hacia campo estadounidense, buscando atacar la espalda de la defensa local en los primeros segundos del encuentro. Estados Unidos responde con líneas compactas y trata de acomodarse rápido en el arranque, mientras los Diablos Rojos apuestan por un inicio directo para presionar la salida rival. El duelo de octavos de final ya está en marcha, con el boleto a cuartos de final del Mundial 2026 como objetivo para ambos equipos.
¡Jugadores a la cancha!
¡Todo listo en Seattle para el arranque del Estados Unidos vs Bélgica! Los jugadores de ambos equipos ya aparecen sobre el terreno de juego para cumplir con el tradicional protocolo previo al partido de octavos de final del Mundial 2026. Las banderas se despliegan sobre la cancha, los titulares y suplentes se forman junto al cuerpo arbitral y el ambiente empieza a tomar fuerza en las tribunas de un estadio que tendrá a la selección local buscando el pase a cuartos de final ante los Diablos Rojos.
El momento de los Himnos nacionales marca la última escala antes del silbatazo inicial. Estados Unidos llega con el impulso de haber eliminado a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior, mientras que Bélgica afronta este duelo después de superar a Senegal en tiempo extra. Todo queda listo para una eliminatoria directa en la que no hay margen de error y el ganador enfrentará a España en los cuartos de final.
Pochettino: “Centrémonos en el fútbol”
Del otro lado Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, también fue cuestionado por la habilitación de su delantero: “Creo que mi reacción es la misma que la de todos los que amamos este deporte. Creo que muchos han recibido esta decisión de forma positiva. Fue expulsado por una decisión injusta y tuvimos que jugar muchos minutos contra Bosnia con un jugador menos. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos ganado? Ahora centrémonos en el fútbol”.
“Quizás Balogun no juegue mañana. Nuestra fuerza reside en nuestra plantilla, en la forma en que juega el equipo. Lo demostramos incluso con diez hombres contra Bosnia”, añadió en la previa. Hoy Balogun es titular.
Rudi García le resta importancia a la presencia de Balogun
Al respecto también habló Rudi García, director técnico de Bélgica. El timonel le restó importancia a la presencia de Balogun: “Me centraré en el partido y en mi equipo. El hecho de que Balogun juegue mañana no cambia nada para nosotros. No perdamos el tiempo hablando de esto”, dijo ante los medios en conferencia de prensa previa. “Podemos y debemos mejorar en cuanto a regularidad a lo largo del partido. A veces jugamos bien y desplegamos un buen fútbol, otras veces nos cuesta”.
Por su parte Thibaut Courtois, portero del cuadro belga declaró: “Para nosotros como jugadores, nada cambia. Queremos ganar el partido en la cancha y eso es lo que importa. Jugaremos como siempre. Estamos preparados para cualquier cosa, porque Estados Unidos tiene mucha calidad en ataque y somos conscientes de ello. Creo que ahora somos un equipo más joven en comparación con Mundiales anteriores. Esta es una nueva era, aunque todavía hay jugadores de la ‘Generación Dorada’. Tenemos un equipo diferente ahora, por ejemplo, comparado con el que teníamos en Qatar”.
¿Por qué Folarin Balogun puede jugar contra Bélgica pese a la tarjeta roja?
Sin duda alguna uno de los temas que ha robado atención en la previa del Estados Unidos vs Bélgica es el caso de Balogun, quien parte como titular luego de ser perdonado por la FIFA. El delantero estadounidense recibió una tarjeta roja frente a Bosnia… ¿Pero entonces por qué puede jugar?
Folarin Balogun fue habilitado para jugar el Estados Unidos vs Bélgica de los octavos de final del Mundial 2026 después de que el Comité Disciplinario de la FIFA aplicara el artículo 27 de su Código Disciplinario, el cual permite suspender la ejecución de una sanción bajo ciertas condiciones. La FIFA aclaró que la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense no fue anulada, sino que la suspensión automática de un partido quedó sin efecto inmediato durante un periodo de prueba de un año. En caso de que Balogun cometa una infracción similar dentro de ese plazo, deberá cumplir ese castigo pendiente, además de exponerse a una nueva sanción.
El organismo también explicó que el reglamento del Mundial 2026 contempla suspensión automática para el siguiente partido en caso de tarjeta roja directa o indirecta, pero sostuvo que ni esa norma ni el Código Disciplinario impiden aplicar el artículo 27 en este tipo de expedientes. La decisión generó molestia en Bélgica, cuya federación solicitó a la FIFA una copia de la resolución y una explicación del proceso, al considerar que no recibió información suficiente sobre la habilitación del delantero. El caso abrió un debate sobre el uso de esta facultad disciplinaria en plena fase de eliminación directa.
Estados Unidos y Bélgica chocan en un Mundial 12 años después
Estados Unidos y Bélgica vuelven a verse las caras 12 años después en una fase de eliminación directa en Mundiales. Para encontrar dicho antecedente nos tenemos que remontar al 1 de julio de 2014, fecha en la que los europeos vencieron a los norteamericanos por 2-1 en tiempo extra, en los octavos de final de la Copa del Mundo.
El marcador en tiempo regular terminó sin goles, por lo que fue necesario el alargue. Allí Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku pusieron en ventaja a su escuadra, antes del descuento definitivo de Julian Green. Aquel encuentro se disputó en la Arena Fonte Nova, Salvador.
¿Cómo llega Bélgica a los octavos de final?
Del otro lado estará Bélgica, representativo que también fue primer lugar en su respectivo sector. Los Red Devils terminaron en el liderato del Grupo G con cinco puntos, cortesía de un triunfo y dos empates, con seis goles anotados por dos recibidos.
En dieciseisavos de final la víctima fue Senegal, en un partido en el que los belgas perdían 0-2 hasta el minuto 85, pero en el que lograron revertir con goles de Romelu Lukaku (86) y Youri Tielemans (89). En tiempo extra el propio Tielemans anotó el 3-2 definitivo con un penalti.
¿Cómo llega Estados Unidos a los octavos de final?
Estados Unidos llega a esta instancia después de avanzar como primer lugar del Grupo D con seis puntos, cortesía de dos triunfos y un empate, con ocho goles a favor y cuatro en contra. La selección estadounidense arrancó su camino con una victoria de 4-1 sobre Paraguay, seguida de un 2-0 ante Australia. El cierre de la fase inicial trajo su único descalabro hasta el momento, con un 3-2 ante Turquía.
Llegó la serie de dieciseisavos de final y con ello un triunfo de 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, gracias a los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.
Así es el Estadio Seattle, la sede del Estados Unidos vs Bélgica
El Estadio Seattle será la sede del Estados Unidos vs Bélgica de los octavos de final del Mundial 2026. Ubicado en Seattle, Washington, el inmueble fue inaugurado en 2002, tiene capacidad para 66 mil 925 espectadores y destaca por su forma de herradura, con un extremo norte abierto que permite una vista al horizonte de la ciudad. Además, ha sido reconocido en dos ocasiones por el Libro Guinness de los Récords como el estadio al aire libre más ruidoso, condición que lo ha convertido en una sede de fuerte presencia local para el Seattle Sounders de la MLS y los Seattle Seahawks de la NFL.
El recinto también cuenta con antecedentes recientes en competencias internacionales. En 2022 fue escenario del triunfo 3-0 del Seattle Sounders sobre Pumas en la final de la Liga de Campeones de Concacaf, resultado que le dio al club estadounidense el título con global de 5-2. En 2025 recibió seis partidos del Mundial de Clubes, incluidos los tres compromisos del Sounders como local en una fase de grupos ante PSG, Botafogo y Atlético de Madrid. Para el Mundial 2026, el Estadio Seattle ya albergó partidos como Bélgica vs Egipto, Estados Unidos vs Australia, Bosnia y Herzegovina vs Catar, Egipto vs Irán y Bélgica vs Senegal, antes del cruce entre estadounidenses y belgas por un boleto a cuartos de final.
Alineaciones Estados Unidos vs Bélgica: así juegan los octavos de final del Mundial
¡Vámonos que ya hay alineaciones! Estados Unidos saldrá a la cancha con: Matt Freese, Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. Cabe recordar que el conjunto norteamericano recupera a Balogun después de que le fuera levantada su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.
Mientras tanto, Bélgica presenta un XI inicial conformado por: Thibaut Courtois, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio y Charles De Ketelaere. Son cuatro modificaciones respecto a la última victoria sobre Senegal. Hoy aparecen de inicio: Nathan Ngoy, Nicolas Raskin, Amadou Onana y Dodi Lukebakio. Los que van al banquillo son Arthur Theate, Hans Vanaken, Jeremy Doku y Kevin De Bruyne.
¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica hoy 6 de julio de 2026?
El partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica se podrá seguir en vivo y en directo en México a través del Pase Mundial de ViX Premium. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del encuentro en nuestro tradicional minuto a minuto. Por si fuera poco, podrás vivir toda la emoción con la transmisión en radio de W Deportes.
Estados Unidos vs Bélgica: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a octavos de final, según la IA?
En Claro Sports le preguntamos a la IA quién es el favorito para el partido entre Estados Unidos y Bélgica. Aquí su respuesta: “Basado en las simulaciones y el análisis de datos de los principales modelos de Inteligencia Artificial para este cruce de eliminación directa, Estados Unidos se posiciona como el favorito para avanzar a los cuartos de final frente a Bélgica, registrando un 58.3% de probabilidades de éxito en los modelos algorítmicos. Las proyecciones estadísticas apuntan a un duelo de alta intensidad y con un margen muy cerrado, donde el marcador exacto más repetido a lo largo de las miles de simulaciones automatizadas es una victoria norteamericana por 2-1 o 1-0″.
“El algoritmo fundamenta la ventaja del conjunto de las barras y las estrellas principalmente en el factor de la localía en Seattle, la tendencia al alza del planteamiento táctico de Mauricio Pochettino y el impacto ofensivo que mantendrán tras la habilitación regulatoria de su delantero Folarin Balogun. En contraparte, la IA penaliza las notables inconsistencias defensivas que ha mostrado el cuadro belga en sus últimas presentaciones, determinando que, a pesar de las jerarquías individuales de figuras como Kevin De Bruyne, la balanza colectiva se inclina hacia la escuadra norteamericana”.