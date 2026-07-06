Ranking FIFA 2026: ¿Qué posición ocupan las selecciones durante el Mundial 2026?

México se encuentra dentro del top 10 de selecciones del mundo por primera vez desde 2022 tras su buena actuación en el Mundial 2026

México se mantiene en el Top 10 del Ranking FIFA. | Imago7

El histórico Mundial de la selección mexicana les catapulta a las 10 mejores del mundo, según los datos actualizados del Ranking FIFA.

Por primera vez en su historia, México ganó sus tres partidos de la fase de grupos, el siguiente de dieciseisavos de final y no permitió gol, hasta que cayó 3-2 en octavos de final con la selección de Inglaterra. Estos resultados, le permiten al tricolor estar en su mejor puesto del listado de selecciones varoniles en cuatro años.

¿En qué posición esta México en el ranking de la FIFA 2026?

Previo al partido frente a Ecuador del pasado martes 30 de junio en el Estadio Azteca, la selección mexicana subió al noveno lugar del Ranking FIFA, cortesía de sus victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos del Mundial. Sin embargo, ahora, tras ser eliminada por Inglaterra en octavos de final sólo descendió un puesto para mantenerse entre los 10 mejores. En el último Ranking FIFA oficial, revelado antes del inicio de la justa mundialista, México estaba en el lugar 14.

Desde el 31 de marzo del 2022 que México no estaba en el Top 10 del Ranking FIFA varonil, aunque la situación puede cambiar dependiendo de los resultados del resto de la justa mundialista.

Top 20 del ranking de la FIFA 2026: lista

Así está la clasificación de las 20 mejores selecciones del mundo tras los partidos del 28 de junio:

Francia: 1925.86 puntos Argentina: 1913.71 puntos España: 1912.34 puntos Inglaterra: 1871.39 puntos Brasil: 1804.92 puntos Marruecos: 1803.99 puntos Portugal: 1787.85 puntos Países Bajos: 1775.54 puntos Bélgica: 1756.51 puntos México: 1754.30 puntos Colombia: 1739.89 puntos Alemania: 1726.22 puntos Croacia: 1723.05 puntos Italia: 1704.73 puntos Suiza: 1696.30 puntos Estados Unidos: 1690.33 puntos Japón: 1673.68 puntos Senegal: 1653.43 puntos Noruega: 1651.29 puntos Uruguay: 1634.70 puntos

Ranking FIFA 2026: ¿Cómo se calcula la clasificación?

En el 2018, el Ranking FIFA aprobó cambios para la forma en que se realiza el cálculo. En esta nueva versión, se creó un número llamado ‘SUM’, que se obtiene al “sumar o restar los puntos ganados o perdidos en un partido de los puntos totales que se tenían hasta ese momento, en lugar de promediar puntos por partido durante un periodo determinado de tiempo, como era el caso en la versión anterior de la clasificación mundial”, según explica el organismo rector del fútbol mundial en su sitio web.

Los puntos que se suman o se restan se calculan de acuerdo al potencial relativo de los equipos que se enfrentan y se tiene en cuenta la expectación lógica de que las selecciones mejor clasificadas tienen más probabilidades de obtener un resultado positivo contra aquellas selecciones que ocupan posiciones más retrasadas.

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