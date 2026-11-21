Escobar cargó duro contra Tena.

Olger Escobar no se anduvo con rodeos. (Escobar IG | FFG)

La selección de Guatemala cerró su año futbolístico con la eliminación ante Canadá en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El calendario había comenzado en enero con un amistoso frente al mismo rival y terminó con otra derrota, esta vez en competencia oficial. Entre ambos encuentros hubo actuaciones positivas y dificultades que Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico deberán analizar para preparar la próxima temporada.

Sin embargo, después del cierre deportivo, una publicación de Olger Escobar llamó la atención y abrió una nueva discusión alrededor del seleccionado. A tres días de la eliminación, el futbolista compartió en su cuenta de Instagram una imagen que fue interpretada como una señal de disconformidad por los minutos que tuvo durante el torneo, especialmente en la serie frente a los canadienses.

Escobar eligió una fotografía conocida: Lionel Messi sentado en el banquillo después de la eliminación de Argentina ante Alemania en el Mundial de 2006. Aquella imagen quedó asociada a la frustración del entonces joven delantero, que no ingresó en el encuentro que terminó resolviéndose por penales. Su publicación permitió establecer un paralelismo con la situación del guatemalteco.

El propio Messi se ha referido en distintas oportunidades a la tristeza y la impotencia que sintió por no haber participado en aquel partido. Por eso, la elección de esa fotografía tiene una carga que va más allá de una simple referencia futbolística. En el contexto del cierre de Guatemala, puede leerse como una manera de expresar el deseo de haber tenido mayor protagonismo.

De todos modos, existe una diferencia entre ambas situaciones: Escobar sí tuvo participación en los encuentros de Guatemala. Disputó 45 minutos frente a Jamaica y otros 45 ante El Salvador, además de sumar 28 contra Surinam. En los cuartos de final ingresó tanto en la ida como en la vuelta frente a Canadá, con 18 minutos en cada presentación.

Su malestar, por lo tanto, parece estar relacionado con el espacio que ocupó dentro del equipo y con la cantidad de tiempo disponible para mostrar sus condiciones. Haber ingresado no implica necesariamente sentirse conforme con el papel asignado. Aun así, la publicación por sí sola no permite conocer con precisión qué quiso señalar ni si existió una conversación previa con Tena.

La imagen dio lugar a interpretaciones diferentes. Algunos pueden entenderla como una expresión de frustración de un jugador que quería aportar más, mientras que otros consideran inconveniente exponer ese descontento en redes sociales. El debate pasa por la forma de comunicar una diferencia que, dentro de cualquier plantel, requiere diálogo entre el futbolista y el entrenador.

El cierre del año deja así una cuestión que convendría resolver puertas adentro, además del análisis de los resultados. Escobar buscará ganarse un lugar de mayor importancia y Tena deberá seguir tomando decisiones sobre la composición del equipo. Una conversación directa permitiría aclarar expectativas y evitar que una publicación termine generando más ruido que certezas sobre la relación entre ambos.

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