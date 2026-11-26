Una final, un despido y una remontada explican por qué esta visita a Comunicaciones tiene tanta historia.

Roberto Hernández se cruza en el camino de Comunicaciones | Facebook Xelajú MC

Roberto Hernández le ganó una final a Comunicaciones antes de sentarse en su banquillo. Con Malacateco celebró ante los Cremas el primer título de liga en la historia de los Toros; como entrenador albo, apenas ganó tres partidos. Este sábado 28 de noviembre volverá al estadio Cementos Progreso con Xelajú MC, que todavía puede terminar primero en el Apertura 2026. Su antiguo club se juega algo más urgente: si no le gana, quedará fuera de la fase final del fútbol guatemalteco.

“Este rival por sí solo motiva enfrentarlo“, dijo Hernández en declaraciones recogidas por Guatefutbol. Contó que el sábado, apenas terminó el triunfo 3-1 sobre Suchitepéquez, ya pensaba en qué jugadores utilizar para hacerles daño a los albos. Lo que le gustaría cambiar es que haga falta un rival como Comunicaciones para despertar ese entusiasmo en el plantel.

¿Cómo le fue a Roberto Hernández como entrenador de Comunicaciones?

Comunicaciones anunció al mexicano en mayo de 2025 para reemplazar a Ronald González y devolver al equipo a los primeros puestos. El proyecto duró doce partidos: tres victorias, dos empates y siete derrotas. El 1 de octubre, con los Cremas en el décimo lugar y apenas 11 puntos de 36 posibles, la directiva dio por terminado su ciclo y le entregó el equipo a Iván Franco Sopegno.

“Tenemos herramientas y elementos para poder hacer un buen trabajo, esa cancha siempre nos ha sentado bien”, dijo Hernández sobre la visita del sábado. Tiene un antecedente que respalda esa confianza: en mayo, su Xelajú estuvo dos veces abajo en el marcador en el Cementos Progreso y las dos veces alcanzó el empate. Aquel 2-2 dejó abierta la semifinal del Clausura 2026. En la vuelta, los goles de Jesús López y Yair Jaén sellaron el 2-0 en el Mario Camposeco y dejaron a Comunicaciones sin final.

El recuerdo más reciente, sin embargo, les pertenece a los Cremas. En la primera vuelta de este Apertura, Xelajú les ganaba 2-0 en Quetzaltenango y terminó perdiendo 3-2. Axel de la Cruz marcó en tiempo de reposición el gol que completó la remontada. Fue la última vez que Hernández y el equipo de Roberto Montoya se vieron las caras.

¿Qué necesita Xelajú MC para terminar líder del Apertura 2026?

Los Superchivos llegan segundos con 37 puntos, los mismos que Municipal y Mixco, y a tres de Antigua GFC. Para quedarse con el liderato necesitan vencer a Comunicaciones y que Mixco derrote a Antigua en el Pensativo. En ese escenario habrá empate en 40 puntos y la diferencia de goles será el primer desempate. Xelajú parte con +17, por delante de Municipal (+12) y Mixco (+8). Los dos primeros avanzarán directamente a semifinales.

La última jornada comenzará a las 15:00 horas de Guatemala, con los seis partidos en simultáneo. Mientras Hernández busca un triunfo y espera noticias del Pensativo, Montoya necesita ganarle a Xelajú, que San Pedro pierda y que ni Cobán Imperial ni Marquense ganen, además de recuperar terreno en el desempate. Por eso, un empate en el Cementos Progreso tendría dos consecuencias inmediatas: Xelajú se despediría del liderato y Comunicaciones, del torneo.

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