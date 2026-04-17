Los emotivos consejos de su padre, y el amor por su madre: así se forjó Marvin Ávila

Marvin Ávila destaca siempre a su padre por los consejos, y a su madre por el acompañamiento.

Marvin y la gran relación con sus padres. (Antigua GFC | Captura futbol de siempre)

El pasado martes 15 de abril se hizo oficial mediante anuncios entre clubes, que Marvin Ávila dejará Antigua Guatemala para unirse a las filas de uno de los clubes más grandes de Brasil, el tres veces campeón de América, San Pablo. Si bien era una noticia que se venía rumoreando como hecha, faltaba darle carácter oficial y tras ello, toda Guatemala empieza a ser testigo de la progresión de una de las joyas más destacadas de la última década.

Para la familia Ávila se trata de un logro absoluto ya que cuando Marvin empezó a jugar al fútbol, a medida de que iba evolucionando y destacando, recibía los consejos de su padre, ‘Titiman’ Ávila quien supo vestir las camisetas de Municipal y el seleccionado durante su carrera, pero que como consecuencia de algo de indisciplina no consiguió mantenerse en la elite del fútbol nacional.

A pocos días del debut de Marvin en la máxima categoría de Guatemala con Antigua, su padre fue entrevistado y desde ese momento ya sabia que tenía que aconsejar a su hijos para que fuera por el buen camino: “Me siento contento que mi hijo esté triunfando, me alegro mucho por él.Le he hablado y le dije que no cometa los mismos errores que yo, estoy muy orgulloso y antes de su primer partido en la Liga Mayor le mandé un mensaje. Le agradezco mucho a Dios que mi hijo esté triunfando”.

Si bien no ahondó en el tema, su pasado es conocido y no tuvo problemas en hacer un mea culpa: “Uno tiene que aceptar los errores que cometió y por eso trato de inculcarle precisamente eso, que no cometa los mismos fallos. Tiene que tener los pies sobre la tierra y lo hace, la humildad que él tiene la verdad es que me genera respeto”.

Sin dudas que la influencia positiva de su padre le fue necesaria a Marvin. Cabe destacar, que desde hace tiempo vive con su madre, pero pese a ello mantiene muy buena relación, al punto que ella se irá con él a Brasil, como era de esperarse para continuar con el acompañamiento que viene llevando adelante en los últimos año y que ha sido clave para el jugador.

Marvin, en conferencias, siempre se ha referido con mucho apego y amor a su madre: “Sin ella no estaría aquí, ella hacía todo para traerme, es el amor de mi vida y siempre estaré agradecido”, dijo en salidas varias a la prensa. Es importante para un chico de tanta exposición y talento encontrar refugio en sus padres y él lo ha tenido, por lo que todo va bien.

Durante la atención a prensa durante su despedida, el joven delantero compartió palabras de agradecimiento y emoción hablando de su madre. “Estoy feliz y contento que a mi corta edad he logrado muchas cosas, todo esto es gracias a mi madre que siempre ha estado desde mis inicios. Le dije que si yo estaba bien, ella iba a estar mucho mejor”, expresó.

También dedicó un mensaje especial al club que lo formó. “Estoy agradecido con el equipo de Antigua por formarme, por hacerme un jugador profesional y ahora solo me queda representar a mi familia y a Guatemala de la mejor manera”, agregó Ávila

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