Liberia vs Alajuelense en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Liberia y Alajuelense por la jornada 18 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Liberia vs Alajuelense, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense! Este partido, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, se juega en un contexto decisivo tanto en la parte alta como en la lucha por el último boleto a semifinales. Los locales ya tienen su clasificación asegurada, mientras que la Liga llega obligada a ganar y pendiente de otros resultados.

Municipal Liberia atraviesa un gran momento en el campeonato. El equipo de José Saturnino Cardozo suma 30 puntos y ocupa la tercera posición, con nueve victorias, tres empates y cinco derrotas. En su último compromiso logró una victoria 1-0 frente a Sporting FC como visitante, resultado que extendió su gran racha a siete triunfos consecutivos. Con el pase a semifinales ya asegurado, el equipo ahora busca cerrar la fase regular en la mejor posición posible e incluso aspirar a superar a Saprissa.

Por su parte, Alajuelense llega con 26 unidades en la quinta posición, producto de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez viene de una goleada 5-2 sobre Puntarenas FC, pero su irregularidad lo ha dejado sin margen de error. Necesita ganar este partido y esperar que Cartaginés no sume frente a Guadalupe para conseguir su clasificación a semifinales.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Liberia vs Alajuelense hoy domingo 26 de abril de 2026?

El encuentro entre Municipal Liberia y Alajuelense está programado para el domingo 26 de abril a las 16:00 horas y se disputará en el estadio Edgardo Baltodano. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Liberia vs Alajuelense para la jornada 18, al momento

Ni Municipal Liberia ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Saturnino Cardozo y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Municipal Liberia : Antonny Monreal; Shawn Johnson, José Huerta, Yeison Molina, John Ruiz; Adrián Chévez, Sebastián Padilla, Abner Hudson, Néstor Arévalo; Joaquín Hernández y Erick Torres. DT : José Saturnino Cardozo.

: Antonny Monreal; Shawn Johnson, José Huerta, Yeison Molina, John Ruiz; Adrián Chévez, Sebastián Padilla, Abner Hudson, Néstor Arévalo; Joaquín Hernández y Erick Torres. : José Saturnino Cardozo. Alajuelense: Washington Ortega; Isaac Badilla, Aarón Salazar, Fernando Piñar, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Kenneth Vargas; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes del Liberia vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Liberia y Alajuelense:

10 de febrero de 2026 | Liberia 3-1 Alajuelense | Copa Costa Rica 2026

| Copa Costa Rica 2026 3 de febrero de 2026 | Alajuelense 0-1 Liberia | Copa Costa Rica 2026

| Copa Costa Rica 2026 15 de enero de 2026 | Alajuelense 2-2 Liberia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 13 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-0 Liberia | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 10 de diciembre de 2025 | Liberia 1-1 Alajuelense | Semifinales Torneo Apertura 2025

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