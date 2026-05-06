FIFA castiga a Prestianni: podría perderse el inicio del Mundial 2026 con Argentina

El máximo organismo del fútbol aceptó la propuesta de la UEFA para ampliar a nivel de selecciones el castigo impuesto al jugador argentino, por comentarios homofóbicos

Gianluca Prestianni recibió un golpe que podría afectar directamente su futuro con la selección de Argentina rumbo al Mundial 2026. La FIFA confirmó este miércoles que amplió a nivel mundial la sanción impuesta previamente por la UEFA al futbolista del Benfica, por lo que el extremo argentino podría perderse los primeros partidos de la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo si Lionel Scaloni decide convocarlo.

La decisión fue tomada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, luego de aceptar la solicitud realizada por la UEFA para extender el castigo fuera de las competiciones europeas. La medida se aplicó conforme al artículo 70 del Código Disciplinario de FIFA, relacionado con sanciones internacionales.

Actualmente, Prestianni ya cumplió uno de los encuentros de suspensión y otros tres partidos quedaron condicionados a un periodo de prueba de dos años. Sin embargo, todavía tiene pendientes dos partidos efectivos de castigo, los cuales impactarían directamente en el Mundial 2026.

En caso de ser incluido por Lionel Scaloni en la lista definitiva de Argentina, el atacante se perdería los encuentros frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas, y contra Austria, pactado para el 22 de junio en Dallas, correspondientes al arranque de la fase de grupos.

El castigo que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni

La UEFA anunció a finales de abril una suspensión de seis partidos contra Gianluca Prestianni tras abrir una investigación por conducta discriminatoria durante el partido entre Benfica y Real Madrid de la UEFA Champions League, disputado el pasado 17 de febrero en Lisboa.

Aunque en un principio la polémica estuvo relacionada con supuestos comentarios racistas hacia Vinicius Júnior, el organismo europeo aclaró posteriormente que la sanción fue aplicada por expresiones homofóbicas realizadas por el futbolista argentino durante el encuentro.

En su resolución, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA detalló que tres de los seis partidos quedarían suspendidos durante un periodo de prueba de dos años. Además, el organismo confirmó que uno de los encuentros ya fue cumplido por el jugador durante la vuelta de la eliminatoria en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué ocurrió entre Prestianni y Vinicius en el Benfica vs Real Madrid?

La investigación comenzó después del partido de ida del playoff de Champions League entre Benfica y Real Madrid. Durante el encuentro, Vinicius Júnior celebró un gol frente a la afición portuguesa, situación que generó reclamos de jugadores del conjunto local, entre ellos Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni.

Minutos después, el delantero brasileño acudió con el árbitro François Letexier para denunciar insultos discriminatorios, lo que provocó la activación del protocolo antirracismo y la interrupción momentánea del partido en el Estádio da Luz.

Las cámaras captaron a Prestianni cubriéndose la boca mientras discutía con Vinicius, situación que abrió distintas versiones sobre lo ocurrido. Posteriormente, reportes en Argentina señalaron que el futbolista del Benfica negó haber realizado comentarios racistas y aseguró que utilizó un insulto homofóbico contra el jugador del Real Madrid, hecho que finalmente derivó en la sanción disciplinaria de la UEFA y posteriormente en la ampliación mundial impuesta por la FIFA.

Prestianni y Vinicius | Captura: video TNT Sports

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