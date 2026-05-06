Selección mexicana cierra la puerta a Vega y Gallardo para jugar con Toluca ante LAFC

La FMF fijó el reporte a las 20:00 horas y dejó sin margen a Alexis Vega y Gallardo para jugar con los Diablos en la Concachampions

Ambos recibieron permiso para entrenar rumbo a la semifinal | Imago7

La novela entre la selección mexicana, Toluca y Chivas tomó un giro definitivo a unas horas del partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Lo que parecía un margen abierto para que Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran jugar con los Diablos Rojos y reportar más tarde con el Tricolor quedó prácticamente descartado tras el comunicado de la selección mexicana, en el que se estableció que la concentración iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento.

El detalle no es menor: Toluca enfrenta a LAFC a las 19:30 horas, apenas media hora antes del horario marcado por la selección. Con esa precisión en el comunicado, Vega y Gallardo ya no tendrían margen real para disputar el encuentro en el Nemesio Diez y presentarse a tiempo con Javier Aguirre, pues el Tri advirtió que “el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

Toluca tenía argumentos, pero el comunicado cambia el escenario

Toluca contaba con argumentos para intentar utilizar a sus futbolistas en la Concachampions. En el papel, Alexis Vega y Jesús Gallardo no estaban participando en la Liguilla del Clausura 2026, sino en un torneo internacional; además, el reporte con la selección mexicana estaba marcado para este 6 de mayo. Bajo esa lectura, el club escarlata buscó una autorización especial para contar con ambos en la vuelta ante LAFC, partido en el que los Diablos Rojos intentarán remontar la serie.

La propia información previa apuntaba a que la petición de Toluca había sido aprobada por la selección mexicana, por lo que ambos jugadores se mantendrían disponibles para Antonio Mohamed en el Estadio Nemesio Diez. Incluso, el técnico argentino bromeó en conferencia con la posibilidad de llamarlos para que fueran al partido “a verlo o a jugarlo”, en medio de la expectativa por el duelo continental.

El problema llegó con el nuevo comunicado del Tricolor. Antes de esa postura no había una hora pública tan estricta que cerrara por completo el panorama; por eso existía la posibilidad de que jugaran, terminaran el compromiso y reportaran muy tarde con la selección. Sin embargo, al fijar las 20:00 horas como inicio de la concentración, la FMF colocó una barrera que hace incompatible su presencia en el partido contra LAFC.

La presión de Chivas y el reclamo de Amaury Vergara

La autorización a Toluca encendió la molestia de Chivas, club que también tiene jugadores convocados por Javier Aguirre y que había aceptado el acuerdo para liberar a sus seleccionados de cara a la preparación mundialista. Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, reaccionó en redes sociales con un mensaje directo: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.

El reclamo rojiblanco puso contra la pared a la Federación Mexicana de Fútbol, porque el acuerdo inicial había sido presentado como un criterio general para todos los clubes. De acuerdo con lo anunciado en febrero, los convocados podrían jugar hasta la jornada 17 del Clausura 2026; la Liguilla se disputaría sin seleccionados, y en la Concacaf Champions Cup solo estarían disponibles hasta los partidos de ida de semifinales.

La decisión de permitir inicialmente que Vega y Gallardo jugaran la vuelta ante LAFC abrió una contradicción en el proceso. Toluca podía sostener que no estaba rompiendo el acuerdo en cuanto a Liguilla, pero el lineamiento también contemplaba el límite de disponibilidad para la Concachampions. Por eso, tras el reclamo de Chivas, la selección mexicana endureció su postura y dejó claro que todos los convocados de Liga MX deben reportar este miércoles al CAR.

Con este comunicado, la FMF recula frente al escenario que ella misma había permitido horas antes. La advertencia cambia por completo la situación de Alexis Vega y Jesús Gallardo: si buscan mantener su lugar en la convocatoria mundialista, deberán acudir a la concentración de la selección mexicana y no jugar con Toluca ante LAFC. La polémica ya no solo involucra a los Diablos Rojos, sino también a Chivas y al resto de clubes que podrían exigir el mismo trato en plena etapa decisiva de la temporada.

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